麻油雞只懂加米酒？婆媽多挑「1部位」入菜：吃了更過癮
隨著東北季風增強與鋒面影響，不少人備感秋意漸濃，想在早晚溫差大、天氣漸漸變冷的時候來碗熱騰騰的雞湯暖胃，而對台灣民眾來說最熟悉的秋冬補品，莫過於羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等等，近日就有網友在家嘗試煮了清淡版的麻油雞，卻在加了米酒後不知道比例是否正常，照片曝光後也釣出老饕分享了自己煮麻油雞湯時必加的配料。
編輯中心/綜合報導
2021-10-21 22:46:46
原PO在PTT的WomenTalk版上提到，由於最近天氣越來越冷，於是自己打算在家嘗試煮「清淡版」的麻油雞，打算吃了能夠暖暖身子，還特別加了高麗菜提升整鍋湯頭的鮮味，不過她也提到當時自己看了教學影片，當中足足加了兩罐米酒，自己則認為加了200cc就足夠，因此好奇教學影片當中的米酒比例是否正常。
貼文曝光後讓許多擅長料理的網友也紛紛留言回應「有的麻油雞是全酒的啊！加兩罐算少吧」、「你這鍋看起來好清淡，像是火鍋，比較沒有麻油的fu」、「真的有加麻油嗎？湯的表面看起來沒什麼油花啊」、「我也感覺比較像薑母鴨」、「我媽煮會全米酒，沒有一滴水」。
此外，留言串中也釣出老饕，提到自己看了原PO所添入的食材後建議她可以挑選「雞腿」部位來入菜更過癮「這鍋大概150~200，只看到兩塊肉而已，自己要吃爽的可以全部都用雞腿來做，大雞腿那種，不是棒腿」、「自己做推用仿土雞腿」，先前也有婆媽透露想讓麻油雞湯頭鮮甜的訣竅是，先將肉塊炒過，這樣湯才會甘甜，且保留肉質鮮味「川燙後湯比較清澈沒錯，但是沒燙過湯頭更鮮甜，炒香比較重要，也不會有雜質喔」。（編輯：楊智傑）