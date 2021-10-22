HUR吊鋼絲變身人造人　席子淇幻想擁有讀心術

由席子淇、裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎6人組成的人氣女團「HUR」，將於11月5日發行《Revelation啟示錄》專輯，以盒裝美人概念拍攝的《NEED NO MORE》MV橫掃6大國際獎項，一舉登上世界舞台後，這次趁勝追擊花費500萬推出新歌《Weirdo》MV，動用好萊塢動畫技術，營造如幻似真的太空場景，成員首次嘗試吊鋼絲，差點把剛下肚的早餐吐出來，苦笑說：「原本想當飛天小女警，結果變成6隻飛天小青蛙！」





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▲HUR的新歌《Weirdo》MV動用好萊塢動畫技術，營造如幻似真的太空場景。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

▲席子淇首度體驗吊鋼絲喊苦，是用意志力撐下來的。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

帶有科幻神祕感的新歌《Weirdo》，讓成員在虛擬世界一分為六，配合音樂旋律做出整齊劃一的動作，歌唱老師推薦成員參考孫燕姿的《克卜勒》MV，想像裡就是輕飄飄、對未來充滿未知的形體。沒想到吊鋼絲後感受完全不同，頂著粉紅包包頭、外表酷酷的席子淇，也忍不住喊苦，「起初被拉上去旋轉時，一切都還安好，但拉上去第四次時，我已經感覺到天旋地轉，只要稍微一放鬆就會吐出來，根本冷汗直流，是用意志力撐下來的」。





難得在帶有科幻未來感的場景拍MV，成員突發奇想，若真的能當「人造人」，最想擁有瞬間移動、自動洗澡的功能，因為每天跑通告忙到半夜，累到不太想洗頭、洗澡，如果有「一鍵清洗」的功能多好！席子淇則說，最想擁有讀心術傾聽他人，「這樣子就能當個貼心的人，隨時隨地知道別人需要什麼、在想什麼」。





▲席子淇吊鋼絲天旋地轉，第四次就受不了。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

▲席子淇說如果能體驗當人造人，最想擁有讀心術能力。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

影片結尾每個成員各有一隻神獸，化做守護神陪伴，席子淇的靈獸「X」，名字是無限可能的意思，她認為在X身上可以看到自己的影子，就像是另一個自我一樣，希望未來也能在音樂上帶來無限可能。被問及若能擁有一個神奇寶貝，最想擁有哪個？她開心說：「皮卡丘，因為他是主角！」



