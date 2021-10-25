超誇張！神奇黑科技「婚紗面膜」敷下去 FaceID照秒解鎖
面對生活忙碌，加上紫外線、空汙等外在侵襲，稍沒注意臉部便會看起來暗沉又無光，對於注重日常維護的女性來說，面膜可是日常保養的必備品。每晚睡前敷上一片，可說是一整天最紓壓的時光。但愛美的妳是否感受到了？每每在敷面膜時，手機的臉部解鎖就會失效，導致這10-20分鐘有如人生停擺，與世隔絕。對此，來自台灣品牌的蓓朵娜近來便打破這個困境，推出辨識度，話題性十足的「婚紗面膜」，一片可抵５瓶玻尿酸精華安瓶，更有獨特革命性科技布膜，讓貼合度完勝它牌，有消費者不經意發現，就算敷面膜滑手機，Face ID照樣能完美解鎖，讓人嘖嘖稱奇。不僅藝人田中千繪力挺代言，就連Gino蔡東威也被圈粉，不禁另人好奇這款科技面膜究竟有什麼與眾不同的神秘面紗。
生活消費中心/綜合報導
2021-10-25 11:00:00
說到保養，相信多數人會直覺想到「敷面膜」，因為大多數的面膜在單價不高的前提下，走進超商、美妝店就可以輕鬆入手，但國內面膜百百款，國外品牌也不惶多讓，愛美的妳是否有感尋覓屬於自己的面膜比找真愛還難。再加上生活壓力、不規律熬夜、以及外在威脅夾殺之下，肌膚粗糙暗沉恐讓妳離紅毯越來越遠，看準現代人真正的需求，蓓朵娜耗資千萬科技打造的「婚紗面膜」，全新革命性科技布膜，運用「奈米紡嵌科技」將玻尿酸保濕精華完美織入高密度面膜纖維，突破面膜極限，製成高科技的「玻尿酸科技凝膜」，將面膜功效達到極致，顛覆想像。
「婚紗面膜」一推出就引來十足的話題性，不僅在《女人我最大》節目中大放異彩，榮獲「最佳潤澤面膜賞」冠軍及網友評比最喜愛第一名，而號稱「100%服貼」的特性，有消費者使用過後發現，「婚紗面膜」比起傳統普通面膜布，更能完美貼合肌膚空隙，甚至邊敷邊滑手機，也能順利讓Face ID認主解鎖，完勝一般市售面膜。
蓓朵娜指出，會以「婚紗」為名，就是使用特殊網紗作為支撐，內層優雅的網紗設計，猶如新娘的面紗。另外，許多新娘婚禮前，為了讓肌膚呈現最美狀態，都會使用安瓶來使肌膚緊緻、透亮，「婚紗面膜」一片的精華液就有35ml，敷完1片等同於使用5瓶玻尿酸精華安瓶，讓30天的保養精華濃縮在20分鐘內吸收。
蓓朵娜「婚紗面膜」( HA超導時光科技面膜)突破了傳統面膜的困境，重新定義「服貼程度」，能夠一邊敷一邊臉部解鎖也意外引起話題。上市不久就獲得許多網友高達99%的滿意推薦，不僅日本女星田中千繪力挺代言，男星Gino蔡東威體驗過後也成為這款超神奇黑科技面膜的愛用者。現代人工作講求效率之餘，保養也得事半功倍，「婚紗面膜」的問世，帶來的絕非只有快速擁有好氣色，更是訴求完美的生活態度，讓天天都像自己終身大事一樣，備受尊寵。
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