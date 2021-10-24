不僅軍事協助　美前國安顧問：應認台灣主權、創東亞四方

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波頓指出，首先要確認台灣是一個主權自治的國家，而不是一個有爭議的中國省份。台灣符合國際法的國家標準，例如有明確的領土範圍、穩定人口、能正常運作的政府，並有貨幣流通以及落實法治。美國、日本和其他國家完全有理由擴大對台外交認可，以及主權合法性。
波頓援引政治大學過去30年對台灣人民進行的身份認同調查，認為自己是「台灣人」的比例從1992年的17.6%，上升到2021年的63.3%；自認是「中國人」的則從25.2%下降到2.7%；「兩者都是」也從46.4%降到31.4%。顯示出台灣民眾「一個中國，一個台灣」的集體認知已成形，未來有很高的機率持續朝這方向前進，而這也代表著美國1972年在《上海公報》認知的「一個中國」已經不符合現代環境。
波頓認為，廣泛承認台灣的獨立國家地位，將非常有助於擴大政治軍事聯盟以及加強台灣防禦中國。但是光靠美國的支持可能不足以壓制北京試圖拿下台灣（或金門、馬祖等離島）。將台灣納入美國主導的聯盟，無論正式或非正式組織，讓中國明白，對台灣的交戰成本遠高於預期。
波頓建議，台灣、美國、日本、韓國應組成「東亞版四方安全對話」（East Asia Quad）來補足現有的美國、日本、印度、澳洲的「四方安全對話」（QUAD）的不足。波頓認為，未來越南、新加坡、澳洲、加拿大將會在適當時機加入「東亞四方」，對於在南海海域與中國有衝突的國家而言，尤其是越南、菲律賓、新加坡等，與台灣建立密切合作，也等於多了一張籌碼。
波頓指出，台灣與美國應該共同揭露中國在氣候變遷、新冠肺炎方面的掩蓋資訊行為，以及對新疆維吾爾人、香港和宗教自由的鎮壓。 若是不反擊中國政府散播假資訊和大外宣，將會影響遏制中國、保護台灣。
波頓最後提醒美國當局，投入更多軍事力量支持台灣固然重要，但更應該發展出全面的戰略願景，並爭取美國公民以及其他外國盟友的支持，否則可能會徒勞無功。