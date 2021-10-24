最討厭啥火鍋料？「芋頭奪冠、南瓜第二」 老饕揭NG原因
近期台灣入秋氣溫驟降，不少人也已經到火鍋店大吃一頓暖暖身體。此時就有網友好奇提問「火鍋中最不該出現什麼料？」貼文曝光後芋頭、南瓜也紛紛被點名，老饕們也紛紛解釋「NG原因」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-24 23:06:14｜2021-10-24 23:08:25
原PO日前在論壇PTT上發文提到「天氣忽然變得冷颼颼，就會想吃火鍋，也突然想到每次吃火鍋的時候總是會不想在裡面，總會有些莫名其妙的東西，我自己本身是最不能接受的就是出現魚肉，下去之後常常就散開來，搞的整鍋都海鮮味，也好奇大家覺得火鍋最不該出現什麼料？」
貼文曝光後，「芋頭立刻奪冠、南瓜則被第二多次點名」，鄉民也紛紛給出原因，「芋頭，根本敗壞湯底」、「芋頭下去，整鍋吃什麼都變芋頭」、「芋頭味真的很ng」、「芋頭不能太早下」、「芋頭南瓜啦，煮到散掉也不撈起來，整鍋毀掉」、「芋頭、南瓜啊！煮起來整鍋糊糊的很噁」、「大家一鍋那種，有人下芋頭真的會翻臉」、「南瓜，常煮到剩一張皮」。
另外也有其他食材被網友零星點名「鯛魚片超級臭」、「炸腐皮或老油條，湯都變油膩」、「加工食品，蟹肉棒魚板等火鍋料」、「番茄」、「麻糬也很詭異」。（編輯：潘毅）