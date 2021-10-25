特企／國際中橡集團力推循環經濟　攜手共創產業能量

為能落實循環經濟，致力創造企業永續，國際中橡集團碳黑事業（Continental Carbon）日前在高雄舉辦「2021國際中橡集團-循環經濟技術論壇」，邀請台塑企業、李長榮化工等優質工業區夥伴現場分享，針對「循環經濟」、「碳排與綠色供應鏈」及「工安」等三大議題進行專題報告及綜合座談，希望與高雄地區工業區夥伴增進聯繫，共同提升產業價值與能量，攜手共同實現能資源妥善利用、營運環境安全，創建產業及環境永續的完整解決方案。
國際中橡集團董事長辜公怡表示，近二年他個人對極端氣候有更強烈的感受，「永續經營」成為我們每個企業共同迫切追求的目標，除了企業自身成就外，在平日的管理決策中更要考量企業對環境、社會和經濟的影響。有哪些資源是可以循環再利用？有哪些生產製程中產生的蒸汽、熱能…等能源，是可回收成為再使用的能量？這是所有企業在追求ESG的重要課題。
國際中橡集團希望透過循環經濟技術論壇，齊聚長期投入永續發展的先驅企業，共同尋找產業合作解方外，並引起更多產官學研單位關注及推動，進而提升產業鏈價值，兼顧經濟發展與環境永續。
國際中橡集團總經理黃柏松也說，國際中橡於1973年創立之初，就是配合國家十大建設計畫的政策及使命，以鋼鐵、石化廠製程的末端油品回收為原料，製作成有經濟價值的碳黑商品，是臺灣唯一碳黑專業製造商。多年來，我們處理前端低價值、具汙染性的末端油品，再努力研發許多製程專利將生產優化，並回收熱能與蒸汽，並將蒸汽出售，導入循環經濟概念。
從碳黑製程一層層剖析，去檢視能資源使用，除了提升單位油品轉換生產碳黑效率，在反應爐與主濾煙艙中會進行第一階段的能量回收，經過濾煙艙後分離出來的高熱尾氣可作為汽電鍋爐燃料使用並生成蒸汽，更進一步產生電力。在製程中，也同步把具污染環境的因子去除掉，「這也是為什麼我們稱碳黑為綠金的由來，碳黑更是循環經濟的代表產物，因此我們也期許自己以循環經濟的先行者持續發展。」
不僅如此，國際中橡更從產品研發就與客戶攜手，將客戶需求的綠色經濟概念融入，生產綠色原物料，建構完善綠色供應鏈。此外，在辜董事長上任後，更嚴格地對安全、品質、效率的管控，讓製程更加優化，讓公司的生產及營運與循環經濟自然結合。