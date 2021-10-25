牙齦出血是牙周病？口腔癌？醫指常見６原因，相關症狀盡早檢查！

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賴盈叡醫師表示，牙齦出血最常見的小問題，就是刷牙刷得太用力、太急、太快，也有些民眾常有個迷思，就是刷牙要刷到流血才算乾淨，這是相當不正確的作法，建議刷牙時會有牙齦出血問題的民眾，要小心控制力道。
若刷牙力道正常，但還是有牙齦出血的情況，可以再檢視是否有口腔清潔不確實或牙齒疾病的問題。賴盈叡醫師表示，口腔清潔不確實容易引起牙齦發炎，即便沒有牙周病、刷牙力道有所控制，一樣可能輕輕碰到就出血。而牙周病則會有更高的出血機率，甚至可能不動也會流血，且也常見伴隨著口臭，情況較嚴重時也會有牙肉紅腫或萎縮、逐漸下降、咬合使不上力等，這些都是值得觀察的症狀，若有發現建議盡早檢查。
許多人發現牙齦出血，會擔心是否和口腔癌有關，對此賴盈叡醫師表示確實有可能，但一般而言機率較小。口腔癌最主要的風險因子如菸、酒、檳榔，會對口腔造成刺激，一般而言牙齦出血的機率相較不高，口腔出現潰瘍出血、口臭較為常見，其他也包括常被提及關注的紅斑及白斑。因此牙齦出血者可多觀察是否有這些情況發生，但不必過度緊張。
另一方面，牙齦出血也和用藥有關，部分的心血管疾病者等族群會服用抗凝血劑，凝血功能下降，也有可能使得牙齦變得容易出血。若情況不嚴重一般而言並無大礙，若造成生活困擾，可與主治醫師討論有無調整藥物的可能，但切記不可自行停藥或調整藥物。
賴盈叡醫師也提醒，雖然牙周病可能沒動也會出血，但如遇自發性出血，多和癌症、抗凝血劑有關，建議相關族群多加留意。
牙周病久未改善問題多，相關症狀盡早檢查！
賴盈叡醫師表示，牙齦出血除了刷牙等外力因素，最為常見的問題就是牙周病，牙周病若長期未妥善治療，日久不僅牙齦出血、口臭、牙齒鬆動、牙肉退縮，最終甚至掉牙。因此提醒民眾平時就應注重口腔清潔，並留意相關症狀，建議每年做一次檢查，了解牙齒、牙齦健康狀況是否良好。平時也避免咬冰塊等較硬的食物，因為硬的食物也會對牙齦有所影響，亦可能進而產生牙周病或牙齦發炎。
常用牙線有助牙齒健康，貝氏刷牙有利確實清潔！
在牙齒保健上，賴盈叡醫師建議平時三餐飯後就保持刷牙的習慣，若不便刷牙，也可隨身攜帶牙線、牙線棒，隨時可替除牙縫中的殘渣，避免滋生細菌。而在刷牙方面，若外出不便，建議最少早晚一日兩次，以「貝氏刷牙法」為佳，方法很簡單，上下左右來回仔細的刷洗20次，並控制力道避免過重，牙刷與牙齦、牙齒的接縫處呈45度即可。如此有助於清除牙齒與牙齦之間的細屑，也有利於避免過度刺激牙齦造成出血。