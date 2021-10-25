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有科學證據指出，氣候的改變可能真的與關節痛有關，比如說氣壓變化、日夜常短變化、生物時鐘改變，氣溫、濕度變化，或是季節性的過敏原出現…等等，都會使得一部分患者如：慢性關節炎、氣喘、纖維肌痛症、偏頭痛症狀的嚴重度或頻率加劇。舉例來說，有專家認為，下雨前的氣壓降低，可能會使得肌肉肌腱的張力有所改變，造成關節的負擔增加，而溫度的降低則會讓關節內液體的潤滑效果變差，也導致關節僵硬疼痛。另外，天氣變壞也可能導致日常活動減少，無法出門運動、踏青，又會使得關節更加僵硬。最後，陰冷的天氣也可能讓情緒較為低落，讓關節疼痛感更加明顯。
如何預防治療天氣變化帶來的關節疼痛？
➤保持身體活動：天氣不好會讓人不想出門，但是整天坐在沙發上反而會讓關節更加僵硬疼痛，所以還是要盡量在室內活動，固定式腳踏車，瑜珈操都是不錯的選擇。但每個人狀況不同，若有疑慮，建議運動前先諮詢醫生或治療師，提供適合的運動處方。
➤維持維他命攝取：適度補充維他命D、E、A、K，可以維持關節健康
➤多喝水：多喝水可以維持身體循環，同時也讓關節能保有充足的潤滑
➤注意保暖：穿的足夠暖和可以降低氣溫變低帶來的影響，如果可以的話，泡泡熱水可以讓關節周圍的組織變軟，進而改善關節僵硬疼痛。
➤充足的睡眠：睡個好覺治百病，足夠的睡眠讓身體有機會放鬆修復，同樣能避免關節不舒服的情況出現。
➤按摩拉筋放鬆：其實很多時候關節痛的來源是緊繃的肌肉，適度的放鬆緊繃的肌肉可以降低疼痛，改善關節僵硬。
➤復健治療：除了物理儀器治療外，完整的復健治療也會指導患者如何正確運動，保護關節，改善關節功能，降低疼痛症狀。
➤適度使用疼痛控制藥物：若是疼痛難耐，在醫師的指示下，適當的使用止痛藥物也是必要的，藥物治療不僅有效，也能改善生活品質。
（文／臺北醫學大學新國民醫院復健科李育豪醫師）
資料來源：健康醫療網 季節變化關節就痛？ 復健科醫師曝防治攻略
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