露營為何總要煮困難料理？台人點出「暗黑真相」：搞不懂
台灣近年來掀起一陣露營風潮，不少民眾趁著假日和親朋好友相約，一同悠閒露營度過閒暇時光，不僅能擺脫城市的喧囂，還能享受大自然的美好風光。不過，就有網友不解詢問「為何露營要煮一堆很複雜的料理？」而引來鄉民點出原因。
編輯中心/綜合報導
2021-10-25 15:04:17
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己發現很多人去露營後，都會煮一堆相當複雜且困難的料理，「我看過最狠的是舒芙蕾。舒芙蕾耶，你在家裡做都嫌麻煩了吧。露營做不嫌太誇張嗎？」他坦言，若換做是他大概只會帶一碗泡麵和高山爐，「省下來的時間就看星星，享受大自然，不是比較爽嗎？」
問題曝光後，隨即引來不少網友討論，「還帶什麼高山爐泡麵直接乾吃看星星才爽」、「以前跟親戚去都是烤肉+薑母鴨」、「搞不懂，你帶乾糧饅頭上去不是更方便」、「人家有錢有閒啊」。
但就有過來人點出背後原因，直言「露營才有時間搞這些有的沒的料理」、「露營就是要搞事自己做」、「因為露營本身就是件無聊的事，所以要做點複雜的東西來打發時間」；甚至有鄉民坦言「去炫的啦！露營吃泡麵還能發文逆」、「這樣才能拍照打卡炫廚藝炫裝備啊」、「吃泡麵人家怎麼打卡」、「我朋友煮龍蝦牛排..然後搞得跟拍雜誌一樣的佈景」。
但也有人緩頰，表示「自己爽就好啦！我是覺得野外吃泡麵很蠢」、「你只想看星空，人家要享受野炊樂趣不行」、「因為人家很享受這種過程」、「煮火鍋啊！大家有共同目標才有趣」。（編輯：陳雅雲）