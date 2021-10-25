「癌王」胰臟癌為何難篩檢？ 血糖突升高是警訊？ 醫師：胃痛吃藥沒緩解快就醫

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王文倫醫師指出，胰臟出現腫瘤時通常沒有症狀，當腫瘤大到壓迫膽管造成黃疸、體重下降，或侵犯到周邊神經血管引起劇烈疼痛時，都已是較晚期的胰臟癌。因此早期診斷胰臟癌確實相對困難，高風險族群應透過健康檢查，及早發現是否有胰臟病灶存在。
早期胰臟癌有哪些檢查工具？ 有風險不明胃痛莫輕忽
王文倫醫師表示，要檢測早期胰臟癌須藉由電腦斷層、核磁共振、內視鏡超音波等更精密的檢查工具。電腦斷層掃描比超音波更精細但輻射量高，病人需要打顯影劑，較易有腎臟負擔。核磁共振則無輻射暴露，且能看出2公分以下的微小腫瘤，惟檢查費用所費不貲。
內視鏡超音波檢查方式則與胃鏡相同，是將探頭放入胃部，透過胃壁觀察胃後方的胰臟，可看出1公分左右的胰臟腫瘤。不過，內視鏡超音波屬於侵入性檢查，對於無症狀、低風險的族群而言，未必能達到檢查效益。
王文倫醫師指出，電腦斷層、核磁共振、內視鏡超音波等檢查工具，較建議用在高風險族群，如胰臟癌家族史、抽菸、肥胖、慢性胰臟炎患者身上。倘若本身屬於高風險，且有上腹不明疼痛等症狀，或服用胃藥後症狀不見緩解，就應該進一步接受詳細檢查。
近年不少民眾會替長輩安排正子攝影檢查，王文倫醫師解釋，正子攝影的原理是腫瘤會吸收與代謝糖份，透過正子攝影被檢測出來。但對於早期胰臟癌如體積小於2公分以下的腫瘤，敏感度並不理想。且正子攝影費用昂貴，較不適用一般民眾長期追蹤。通常用於臨床分期或是否有擴散、轉移等輔助評估。
CA19-9升高是胰臟癌警訊？ 確診胰臟癌機率小於1%
診間也常見民眾因胰臟腫瘤指數CA19-9升高，擔心是否為胰臟癌警訊而來求診。王文倫醫師說明，統計顯示，CA19-9升高而確診胰臟癌的機率僅小於1%。CA19-9指數之所以升高，可能是本身體質或是後天腺體病變等因素造成，比如女性婦科疾病的卵巢水泡、卵巢腫瘤、子宮病變。或者大腸息肉、膽道病變等因素，都可能導致CA19-9上升。因此，並不會以CA19-9作為篩檢胰臟癌的精確指標。
王文倫醫師解釋，胰臟癌患者的CA19-9指數非常高，數值可達1000以上。一般門診來求診的民眾，指數通常只是微幅上升，檢查後可發現是體質或其他因素導致，屬於良性狀況。提醒民眾，如果健康檢查發現CA19-9偏高，可先至醫院進行超音波檢查，如果有胰臟癌病史等風險因子，可進一步安排更精密的電腦斷層、核磁共振等檢查方式。
糖尿病恐升高胰臟癌風險 抽菸傷害可長達20年
胰臟癌的危險因素之一是台灣相當盛行的糖尿病。王文倫醫師解釋，從臨床統計發現，糖尿病患者的胰臟癌風險上升，可從兩方面來推估解釋。首先，胰臟擔任分泌激素、控制代謝等任務，當胰臟出現腫瘤或其他病變時，就可能導致血糖不穩、胰島素分泌不足，造成血糖偏高而出現糖尿病。醫師提醒，50歲後突然血糖急遽升高而新確診糖尿病，應特別注意胰臟是否有其他問題。
此外，中央研究院過去有研究指出，無論是動物實驗或人體實驗都發現，糖份攝取過度會增加胰臟癌的發生率，直指「糖份」是胰臟癌元兇之一。王文倫醫師說明，高糖飲食會傷害胰臟細胞的DNA，導致致癌基因KRAS產生基因突變。過去檢測發現，高達9成的胰臟癌患者有KRAS突變現象。
王文倫醫師提醒，抽菸是影響胰臟癌的高風險因素，相較一般人罹患胰臟癌風險高出5倍以上，而抽菸對身體造成的長期傷害，即使在戒菸後也不會立刻消失，過去曾有大規模研究認為，戒菸後20年罹患胰臟癌風險才能下降與一般人相同水平。
王文倫醫師表示，雖然歐美和台灣抽菸人口比例減少，胰臟癌的發生率卻沒有明顯的下降趨勢，與三方面原因有關，第一是抽菸對身體的傷害持續10至20年，第二是高糖飲食可能增加胰臟癌風險，第三則是肥胖，肥胖與代謝症狀群有關，會影響糖份與脂肪的代謝障礙，造成胰臟損傷，近年也愈發受到重視。
胰臟癌症狀並非人人相同？ 在頭部與尾部有差異？
胰臟癌因發生位置的差異，可能引起不同症狀。王文倫醫師解釋，胰臟頭部靠近膽管及腸繫膜動脈、主動脈等大血管，當胰臟頭部出現腫瘤壓迫到膽管出口時，就會導致膽汁無法正常代謝，引起黃疸、小便茶色、大便灰白色等症狀，除了直接檢測之外，有時可從膽管擴張來判斷是否與胰臟頭部腫瘤有關。長在胰臟尾部的腫瘤，則因周圍無膽管等構造，通常是腫瘤大到壓迫周邊器官、神經才會引起疼痛症狀。
王文倫醫師指出，腫瘤位置除了症狀不同，治療方式也不同。胰臟癌最理想的治療是外科手術切除，當腫瘤發生在胰臟頭部，會需要執行「Whipple Procedure」（胰頭十二指腸切除術）的大手術。長在胰臟尾部的手術則相對簡單，通常是保留部份胰臟後，將腫瘤連同脾臟一併切除。不過，能接受切除手術的胰臟癌患者比例並不高，大多數病人診斷時已是3、4期，腫瘤已經出現遠端轉移，只能採取化療或標靶治療等全身性療法。
胰臟癌晚期存活率不到5% 醫籲少吃高糖食物定期健檢
王文倫醫師表示，胰臟腫瘤惡性度相對高，早期癌症的病患接受手術後，追蹤發現仍有非常高風險的復發機率，因此即使是第1、第2期的患者，5年存活率仍只有30%左右，第3、第4期更只有5%左右的存活率，再加上胰臟會分泌毒素，破壞患者的皮下脂肪，讓病人顯得異常消瘦，食慾變差，術後恢復更不理想。這是胰臟癌被稱為「癌症之王」的主要原因，即便醫學進步至今，患者的存活率仍未有長足進展。
王文倫醫師提醒，高風險族群如果有不明原因腹痛、消瘦、黃疸，或是胰臟癌家族史，50歲後新診斷糖尿病等應及早就醫檢查。平日應減少高糖食物攝取、維持良好生活習慣、避免肥胖造成代謝問題，並定期接受健康檢查，才能預防與及早發現胰臟癌。