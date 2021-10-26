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圖/IG@33._.foodaholic
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貓奴絕對會愛！蘭嶼小日子的特色是有非常多可愛的貓貓狗狗，這邊半開放式的空間座位配置不太多，老闆專業的調酒技術讓很多遊客一再回訪，調酒一杯大約200-300元，網友們特別推薦「蘭嶼姑娘」跟「一起去海邊」，調酒味道濃郁好喝，不用怕喝起來很稀，另外這邊的炸物也是非常好吃喔！
＃安逸酒吧 Angit Bar
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安逸酒吧在一間鐵皮屋中，白天賣早餐、午餐，到了晚上搖身一變成酒吧，熱壓吐司、炒泡麵跟炸物、生蠔海鮮都是他們的招牌熱門餐點，整體氣氛很悠閒自在，食物調酒價位也算平價，每人低消１５０元，酒吧環境乾淨整潔，座位不會太過擁擠，是可以容納三五好友聚餐小酌的空間。
＃十一鄰Bar
圖/IG@chingchingz_ 圖/IG@chingchingz_
簡單的老屋門口是一幅蘭嶼海邊的畫，雖然整個酒吧沒有太多精緻的裝飾設計，但卻可以處處察覺到一種隨性的巧思，以及酒吧營造出來的舒服氛圍，就像一個老朋友隨時歡迎你光臨的溫馨。
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十一鄰酒吧分為室內、吧台還有室外座位區，露天的座位區有著木頭躺椅跟一片平台，前方就是蘭嶼的海，白天或夜晚躺在這邊放空都是人生一大享受。十一鄰酒吧從早上１１點開始營業到晚上１０點，提供調酒、冰沙、啤酒、炸物跟烤物，來到這裡不妨點份招牌酥炸飛魚，配上微醺調酒好好放鬆一下吧。
＃蘭嶼旅人·Rover
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走在蘭嶼環島公路上很難不被蘭嶼旅人所吸引，美麗的海灘跟開放式座位的愜意氣氛，旅人從白天到晚上幾乎都是滿滿客人，這裡可以欣賞到真正的海景第一排，多個網美拍照打卡的擺設，再加上全天候供應的早午餐、餐點與調酒，躺在吊床、木椅邊吹風聽海浪拍打，簡直舒服到讓人無法離去。
＃私宅停院
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蘭嶼私宅停院的風格跟屏東恆春的「鈕扣倉庫」很像，大樹、老宅跟廢墟融合在一起，用簡單的燈泡和老舊木頭桌椅妝點，大家可能吹著自然風隨地而坐，沒有高級酒吧的樣子卻能感受到每個小角落都有它獨有的特色，一邊小酌一邊感受整個環境帶來的平靜心情。
圖/IG@zorhancha
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私宅停院從晚上6點至8點提供預約餐食服務，8點至11點則是開放大家自由入座飲酒，提醒大家晚上10點後務必降低音量，同時因環境屬開放露天，不建議害怕蚊蟲出現的人前往私宅停院喔。
＃蘭嶼海很藍咖啡館
圖/IG@hyunachung
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海很藍咖啡晚上賣調酒之外，白天也是一間在地的熱門咖啡店，地瓜派、起司條是他們的招牌必點餐食，海很藍外頭有些斑駁的白色吧台特別有海島的感覺，往裡面走則是象徵海洋般熱情繽紛的黃藍色座椅，晚上燈光點亮時又多了一分溫馨，像是給所有旅人們的一個休息中繼站，海很藍咖啡的氣氛不論白天喝咖啡或是夜晚來一杯調酒都讓人舒心愉快，店家內到處跑跳的可愛貓咪也是這裡的一大特色，看著貓咪們慵懶的姿態心情也不自覺放鬆了呢。
原文出處 : ReadyGo 「浪」漫無極限！夜晚海邊小酌 海島風情十足的微醺體驗
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