小鵬汽車野心勃勃，宣布自製飛行汽車最快在2024年投入量產!

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小鵬汽車在這次的科技日活動中展演的飛行車，從外觀看來與多數的電動超跑並無二致，同樣擁有極為流線與充滿未來感的輪廓，後輪為了符合空氣力學其輪拱還設計成包覆式造型，不過最特別的是以鷗翼開啟方式的後艙門打開後從內部會延伸出旋翼結構，此時便從車輛化身為可垂直起降的多功能飛行汽車，雖然官方未公布續航里程與相關數據，不過採航太等級的鋁材與鎂合金打造的車體結構擁有比自家電動車P7還輕上一半的車重，無論對起降速度或續航能力皆大有助益；車艙部分採長條狀透明螢幕作為儀表，搭配非圓形平底方向盤與搖桿式飛行控制桿同樣充滿濃厚科技感。
活動中還公布了在明年即將推出的XPilot 3.5駕駛輔助技術，採用雙攝影鏡頭搭配光達與毫米波雷達讓車輛能以3D方式識別與分類周遭物體與位置，到了2023年該系統則將進化至4.0版本，屆時將透過解析度更高的鏡頭與更強大的處理晶片讓車輛達到真正的自動駕駛能力。另外活動中還公布了中國首款自製800V高壓充電技術，最快可在5分鐘提供行駛200公里所需電量，小鵬汽車執行長何曉鵬表示未來飛行汽車將易於使用，不須額外考取飛行執照便可操作，不過講歸講還是要看政府對於這類新型載具所訂定的相關規範，會中說到飛行車最快可在2024年進入量產販售，售價將控制在100萬人民幣內。