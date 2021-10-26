臺南Sing時代之歌全創作音樂會 週六市府大咖熱力開唱

我是廣告 請繼續往下閱讀
台南市長黃偉哲表示，這場演唱會聚焦全創作表演者，音樂跨涵蓋流行、嘻哈、搖滾、民謠等，國內各大優秀創作歌手齊聚一堂，和台南在地的創作者一同熱力開唱，帶給民眾精彩演出。歡迎所有好朋友10月30日來到台南，一起來聆賞臺南Sing時代之歌的創作比賽。當天作品有很多台南元素，或是為台南寫的歌，或是來自台南，或者是很熱愛台南，喜愛台南的人千萬不要錯過。
文化局表示，從2017年至今年臺南sing 時代之歌參賽作品，內容題材多與土地有深刻連結，諸如2017年首獎作品「舊電影」，歌詞描寫來自台南善化男孩，隨著成長歷程至他鄉打拼，在夜深人靜之際，思鄉之情油然而生，家鄉種種如舊電影般不斷浮現。2018年首獎作品「趁少年」以偏唸歌方式，希望能喚起身在外地的台南人回鄉意念。2019年貳獎作品「汝叫什麼名」創作靈感來自在七股鹽山地區偶遇在地長者，聽著長著訴說當地鹽業的興衰，藉由歌曲表達每個人心中那段只屬於自己不平凡的故事，也表達一座城市走過歷史的交替與變遷後，遺留下來的美好。2020年由「周自從、謝宏佶」以搖滾樂風唱出原創作品「老歲仔」，奪下最高榮譽首獎殊榮，這也是繼2018年兩人搭擋創作《趁少年》，再次勇奪冠軍寶座，這些作品在在展現人與土地密不可分的情感。