臺南Sing時代之歌全創作音樂會 週六市府大咖熱力開唱

就在本周六 (30 日 ) 晚上，台南市政府永華市政中心西側廣場將舉辦「臺南 Sing 時代之歌」全創作音樂會，由今年臺南 Sing 時代之歌首獎得主，與歷屆冠軍，以及國內各大優秀創作歌手同台演出。包括金曲歌后徐佳瑩、魏如萱、金曲最佳原住民歌手阿爆、新生代饒舌創作歌手高爾宣、歌唱比賽冠軍李友廷、金曲樂團糜先生、五堅情婁峻碩、創作女聲柯泯薰等實力與創作俱佳的歌手和樂團。加上臺南 Sing 時代之歌歷屆冠軍 O.U MUSIC 、周自從、兩男（嚴鈞、王士榛），與剛出爐的第 5 屆 Sing 時代之歌首獎得主同台演出。

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台南市長黃偉哲表示，這場演唱會聚焦全創作表演者，音樂跨涵蓋流行、嘻哈、搖滾、民謠等，國內各大優秀創作歌手齊聚一堂，和台南在地的創作者一同熱力開唱，帶給民眾精彩演出。歡迎所有好朋友 10 月 30 日來到台南，一起來聆賞臺南 Sing 時代之歌的創作比賽。當天作品有很多台南元素，或是為台南寫的歌，或是來自台南，或者是很熱愛台南，喜愛台南的人千萬不要錯過。