蔥買回家容易爛？內行媽媽分享「保鮮秘訣」：好用好收藏
作料理時適時增加蔥、漿、蒜、香菜等香料能為食物的風味更添層次，但買回來收藏不易，常常用過一次冰進冰箱，下次要使用時已整把腐爛。就有位內行媽媽在網路上分享自己保存香菜與蔥的秘訣，貼文一出引起許多料理人共鳴。
編輯中心/綜合報導
2021-10-27 12:18:22
原PO於臉書社團「廚藝公社」中發文分享保存香菜和蔥的方法，表示香菜和蔥買回來後先洗淨，瀝乾水分後切碎，放進有兩層設計的瀝水保鮮盒中，最後放進冷藏，並說明自己實際操作經驗「雖然有點佔體積，但是保鮮程度還不錯，照片中的香菜是上個星期日切的，隔了一週鮮度還可以」。
有經驗的網友紛紛讚道「拿來放剝好的蒜頭也不錯」、「這個不錯，香菜不會爛掉。」、「我也是用這種容器裝蔥珠，很好用」、「我最近也買了這種容器，有種幫蔥蒜找到救贖的感覺」。
有些料理人沒有購買原PO提出的雙層保鮮盒，則提出其他有效的保存方式「香菜整株泡水加蓋放冷藏，也可以保存很久，可以隔個2天換水一次。」、「我也覺得切開的蔥好像可以保存更久～雖不明白為什麼，但蔥我一買回家就會切碎跟切段。我沒有買上下分層的保鮮盒，所以都用餐巾紙墊。大約一週會換一次餐巾紙。這樣切好的蔥用10-14天都沒什麼問題。」、「我是用樂扣保鮮盒裝，或是吃完洗淨的醬菜瓶。不過，洗後要風乾，也能放10-14天左右」。（編輯：李惠婷）