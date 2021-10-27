熬夜過勞小心「皮蛇」上身！ 帶狀皰疹該看哪科？ 得過要再打疫苗嗎？

熬夜過勞當心皮蛇發作 哪些人是帶狀皰疹高風險群？
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鍾宜君指出，兒童時期沒有得過水痘，成人後首次感染水痘-帶狀疱疹病毒時，水痘症狀通常較為嚴重。反之，小時候感染過水痘，成年後則有潛在機會罹患帶狀皰疹。近年水痘疫苗施打普及，兒少族群感染水痘的比例降低，若擔心水痘感染，也可在醫療院所檢驗抗體，抗體不足可考慮補打疫苗。
帶狀皰疹的發作原因主要取決於免疫力，鍾宜君醫師解釋，帶狀皰疹大多發生在年紀大、免疫力不佳、重大疾病如癌症患者族群，好發年齡為50歲以上。不過，年輕人面臨壓力、睡眠不足、日夜顛倒、過度勞累等情況下，也有帶狀皰疹發作的可能。
帶狀皰疹會長在哪些部位？ 神經疼痛恐持續1-2年？
鍾宜君醫師指出，帶狀皰疹最常見發生的部位是胸部、腰部及臉部，當帶狀皰疹發生在臉部「三叉神經」第一節眼睛周圍時，有可能嚴重傷害視力，須及時用藥並介入治療。更嚴重的帶狀皰疹還可能引發腦炎、腦膜炎、脊髓炎等併發症，或是長在顏面神經附近，造成顏面神經麻痺。
「皮蛇」不但會造成皮膚症狀，也可能帶來長期的疼痛後遺症。鍾宜君醫師解釋，帶狀皰疹基本上是自限性疾病，皮膚症狀和水痘多在兩週內會逐漸緩解。然而，帶狀皰疹造成的神經疼痛，是有機會超出1-2周，甚至長達1個月到1年時間不等，影響病人的生活品質。
鍾宜君醫師指出，有些病患在水痘發生前就已感覺疼痛，幾天後水痘才開始發生。但是水痘痊癒後，疼痛感仍持續存在，尤其容易發生在免疫力差、年紀較大的患者身上。少部病人甚至需要用藥1-2年，或轉至疼痛科進行神經截斷術以緩解疼痛問題。
帶狀皰診該看哪一科治療？ 哪些人要打帶狀皰疹疫苗？
帶狀皰疹在臨床上並不少見，鍾宜君醫師表示，病人可先至家醫科或皮膚科就診。由於帶狀皰疹病毒會造成神經敏感，除了疼痛感之外，也可能引起刺激感、異物施壓感等狀況。倘若神經痛控制不佳，可考慮至神經內科就診，視情況以特定藥物介入處置，當症狀緩解後再調整藥量。
鍾宜君醫師說明，只要得過水痘後體內潛藏病毒，都有可能罹患帶狀皰疹，且少數人可能會再次復發。目前建議50歲以上族群，可考慮自費施打帶狀皰疹疫苗，減少症狀發生風險及嚴重度。醫師提醒，如果考量到年紀，或有慢性疾病風險，曾經得過帶狀皰疹的病人仍可以接種疫苗，一輩子施打一次即可。
鍾宜君醫師表示，年輕族群雖然罹患帶狀皰疹不多，且得到帶狀皰疹後出現神經疼痛後遺症的機率較低，但若自覺身體狀況不佳，或是有免疫力、慢性病問題，可詢求家醫科醫師評估。更重要的是維持良好作息、規律運動，才能確保免疫力以避免病毒有機可乘。