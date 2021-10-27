貿易風險報告出爐！科法斯：供應鏈中斷、通膨阻全球復甦

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儘管前景樂觀，但科法斯點出越來越多的跡象表明全球復甦正在失去動力。供應鏈關鍵環節爆發疫情，導致供應中斷，加劇價格壓力，並且開始影響全球製造商的生產和銷售。目前存在供應問題、勞動力短缺、通貨膨脹等不利因素，加之揮之不去的疫情威脅，使得風險和不確定性增加。
考慮到當前經濟持續復甦的狀況，科法斯也上調德國、法國、義大利、西班牙、瑞士和比利時等26個國家的風險評級。由於對發達市場的製成品出口走強，出口導向型經濟體如中東歐（波蘭、匈牙利、捷克）、亞洲（韓國、新加坡、香港）及土耳其等評級也有所上升。
在科法斯最新的貿易風險報告中，對於全球經濟趨勢的預估在第3季度基本得到證實。西歐和北美疫苗接種持續推進，有助於避免新一輪嚴格旅行限制，此類地區也有望不再實施去年的封鎖隔離措施。但疫情的威脅並未消失，而在新興市場，尤其是低收入國家，疫苗接種率較低，仍然可能出現對現有疫苗具有抗藥性的變異毒株。
不過，在消費品支出增加的推動下，全球製造業自2020年年中以來迅速復甦。由於強勁的家庭需求，國際貿易流動繼續成為經濟增長的關鍵支撐，在亞太地區尤為如此。市場對電子產品和大宗商品的需求旺盛，使韓國和台灣等市場從中受益。
此外，大宗商品價格上升，幾個主要的大宗商品出口國俄羅斯、烏克蘭、南非、智利、阿爾及利亞等經濟也得到提振，中東歐出口產品頗具競爭力，並且該地區與歐洲供應鏈的整合進程廣泛推進，促進了該地區出口的增長。 從行業角度看，疫苗接種率最高的國家放寬和取消種種限制，有助於家庭支出流入零售、餐旅業和娛樂等高接觸服務。而旅遊業復甦仍面臨較大挑戰。
然而，不利因素也在不斷累積。科法斯提到高收入國家的高儲蓄率促使消費支出迅速復甦。但與此同時，疫情導致供應鏈中斷，阻礙了商業活動。此外，大宗商品和投入性商品競爭激烈，阻礙了全球範圍內的工業生產，並在一些情況下對銷售產生影響。由於半導體供應短缺，發達經濟體和新興經濟體的汽車、資訊和通信技術等眾多行業受到影響。
自2020年夏季以來，大宗商品價格、投入成本和運費均大幅上漲，許多大宗商品價格均創下歷史新高。能源領域尤為如此，歐洲和亞洲天然氣價格飆升，金屬、木材和食品價格也出現上漲。大宗商品和投入性商品價格的普遍上漲導致消費者物價上升。9月歐元區的調和通膨率達到3.4%，為13年來的最高水準。
全球大部分地區也都出現通膨的現象，在美國尤為顯著。6月至9月美國的通膨率一直徘徊在5.4%，創13年來新高。發達經濟體的通膨水準預計將很快達到峰值，但風險水準還會上行，尤其近來勞動力短缺多見報導，可能會使通膨難題愈加複雜，因為企業需要增加薪酬來填補職位空缺，而勞動力成本不斷增加，可能意味著更持久的通膨壓力。
面對此類風險，包括美國聯準會和英格蘭銀行在內的央行發出信號，超寬鬆貨幣政策即將結束。再看歐洲，雖然歐洲央行（ECB）正密切關注通膨動態，但緊縮措施仍遙遙無期。而在新興經濟體，由於擔心通膨，幾家央行在最近幾個月提高了基準利率。
雖然許多西歐國家在年底前仍將持續加強對經濟的支持，但規模7500億歐元的歐盟復甦基金卻發放緩慢。此外，美國的下一步財政應對措施目前仍不確定，主要由於總統拜登的經濟議程關鍵部分還在經歷國會辯論環節。
中國大陸經濟也對全球經濟至關重要，步入2021年下半年以來，中國大陸經濟增長出現了放緩的跡象，當前信貸增長政策收緊，國內消費疲軟，加上工業能源配給措施，這些都是經濟增速放緩的影響因素。此外，中國大陸還推進實現「雙碳」目標，實施了限制鋼鐵生產的政策，科法斯也提醒，由於中國大陸在國際貿易和區域供應鏈中的影響甚大，其經濟放緩將對亞洲經濟以及拉丁美洲、中東和非洲等其他新興市場帶來重大下行風險。