海平面上升危險後果！龍山寺香爐險滅頂、香港中環成汪洋
全球暖化造成近年來極端氣異象頻傳，尤其南北極融冰、海平面上升更可能導致低窪國家人口聚集區將面臨被淹浸的威脅，而根據美國非營利組織「Climate Central」發表的研究報告，本世紀全球氣溫平均上升攝氏3度，有50個國家、地區必須採取因應措施否則居住土地恐被淹沒，其中亞洲地區最受影響，台灣雖未上榜但就連龍山寺前香爐都幾乎滅頂，而影響最甚的香港，不僅中環將成為一片汪洋，61%人口居住區更將被淹沒。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-10-28 12:31:30
聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）即將於本月31日登場，這次會議後全球設定溫室氣體排放量目標將成為是否能順利減緩暖化的關鍵。不過根據美國氣候組織「氣候中心」（Climate Central）最新研究報告顯示，就算減少溫室氣體排放，仍有大約3.85億人終將生活在被淹沒的土地上。若全球持續升溫達攝氏3度，受影響最嚴重的將是亞洲地區的國家，預計將有8億人的居住土地可能會被淹沒。
根據氣候中心分析，亞洲地區香港被列為全球前20個最受影響地區，中國、印度、越南和印尼則有著「近年新增最多燃煤產能」的共同點被列為長期下來最容易受海平面上升影響的國家，假如本世紀末全球平均氣溫升高攝氏3度，中國將會有4千3百萬人生活在海平面以下，2億人將生活在有淹沒風險的地區，而香港也將有61%人口居住區被淹沒。
氣候中心製作了模擬全球氣溫升高攝氏1.5度與平均氣溫升高攝氏3度的未來示意圖，畫面中可以看到，倘若全球碳排未減少，台灣平均水位將高漲至幾乎將台北龍山寺前的香爐面頂，而香港中銀大廈、國際金融中心的地面完全被海平面淹沒，中環碼頭更是直接成為一片汪洋，香港大會堂將有半座泡在水中，世界自然基金會香港分會助理經理譚芷菁更稱，「中環受水淹」不再只是天方夜譚，而是時間上的問題，呼籲香港政府盡早實現碳中和、做好保護自然濕地、儲水去水等基建設施。
研究報告強調，「大幅減少碳排放」是所有沿海國家或地區迫在眉睫的議題，各國必須共同2030年前，將碳排放降到目前的一半。根據模擬圖來看，本世紀末印度孟買歷史博物館、古巴主教座堂廣場等地標完全淹沒，美國林肯公園、日本東京塔周邊也都將被高水位覆蓋。