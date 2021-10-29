《逆局》警察、綁匪竟是同一人？李銘順兄弟檔讓觀眾傻眼

李銘順、李銘忠兄弟檔出道多年，都沒有一起拍戲，這次率先確定演出的李銘順，主動跟導演提議邀請弟弟參演，更推坑李銘忠「你人都在台灣了就進來玩啊！」李銘忠表示合演心情很複雜，有期待也有好奇，怕會讓觀眾混淆。聽到網友評論，他笑說：「以往都只是在現實生活中被認錯，這次在作品裡讓人錯亂，效果還蠻新鮮的！」
朱軒洋透露，有一場戲與李銘忠貼身纏鬥，在石子地上翻滾，李銘忠的手在地上磨掉一層皮之後，還直說沒事繼續拍攝，讓他印象非常深刻，開玩笑直說動作擔當要換人當了。
李銘忠提到拍打戲受傷是家常便飯，因腎上腺素分泌都感受不到痛，回到家後才發現原來有很多傷口或瘀青，還分享過去拍攝曾被道具長矛打爆額頭，只差兩英吋就打到眼睛，鮮血直噴嚇壞所有人，「拍打戲動作訓練是必要的，保護對方才能夠保護自己」。
與李氏兄弟倆淵源很深的張榕容，這次與李銘忠第三次合作，她透露兄弟倆長得很像，個性都很溫暖、友善，笑稱他們的父母真厲害，生出兩個這麼nice的兒子，「銘忠哥慢熟一點，他常常會接我一些很爛的梗，銘順哥則是非常快熟，大概半天我們就可以一起哈哈哈哈大笑了。」
《逆局》第二章「微光將近」每週五20：00於愛奇藝國際站獨家首播，緯來電影台每週六21：00播出；台視主頻每週日22：00播出《逆局》第一章「闇夜將至」。