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TPMMA理監事與GSK CH Taiwan公司團隊今日齊聚GSK總公司，頒發榮譽MR證書給潘瑞泰（Ritesh Pandey）總經理；李謀進名譽理事長表示，TPMMA推動MR（Medical Representatives醫藥行銷師）認證制度行之有年，醫藥行銷人員是最需掌握、銷售產品安全性及有效性的一群人，如此才能將專業的產品知識提供給醫師、藥師與零售商，MR認證制度的推動，歷年來受到衛生主管機關的多方協助，單位主管均親臨擔任認證訓練講師，對MR認證制度表示肯定與支持。目前我國之MR認證證照屬於個人資格且是業界自主，取得MR認證後6年內需接受120小時之持續教育，才能保有MR資格。
GSK使命是：協助人們做得更多、生活得更美好、而且能更長壽
GSK是一家以科學為導向的全球醫療保健用品公司，以科學實證為基礎並追求品質，許多品牌已成功地建立一定的知名度，遍及 100 多個國家，以打造消費者首選的日常保健用品為目標，無論從網路、藥妝店、超級市場等通路都可讓消費者接觸到所需的產品。在台灣GSK行銷的消費保健產品共分四大領域：疼痛緩解、呼吸道照護、口腔保健及營養保健。2020年GSK葛蘭素史克消費保健用品事業與Pfizer輝瑞兩大消費保健用品事業完成合資交易，注入了一股強勁的力量，新的合資事業匯集了優良的消費保健品牌，在止痛，呼吸道，維生素，礦物質和營養補充品以及口腔健康領域，將為消費者提供更完整的服務。
員工是GSK邁向成功的碁石 積極鼓勵同仁取得MR認證
GSK在工作環境方面，重視員工的健康、安全與福利制度，以協助維護員工的安全、健康及生產力為優先，以創造互相包容的工作場所為目標，藉此吸引及留任各種背景與文化出身的優秀人才。在人才培育方面，公司重視培植員工的能力，並全力協助員工將他們的才能發展到極致，透過投資員工訓練、發展、支援和提供各種學習計畫，其延攬及留任最優秀的人才達到人才培育目的，公司提供績效獎金及各種其他福利來獎勵高績效員工與表揚傑出員工成就，未來也將持續鼓勵同仁取得MR資格認證，有助於同仁充分發揮個人潛能。
資料來源：健康醫療網 GSK培養優秀行銷人才 獲頒榮譽MR認證
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