白帶魚總是一下鍋就黑？高手曝「2撇步」：保證酥脆上桌
煎魚是廚藝的一大挑戰，不光是外表容易煎糊、煎脫皮，還要擔心起鍋後口感帶腥味。近日，就有一名主婦上網求助，自己的白帶魚料理不光煎不酥還很腥，讓熱心的網友們紛紛建議自己的秘訣，並且透漏想要煎的美味，「兩步驟」可不能少。
編輯中心/綜合報導
2021-10-30 15:00:00
原PO於臉書社團《家常菜》發文詢問，「請問為什麼我煎的白帶魚都煎不酥還很腥？」並且從附上自己嘗試烹飪白帶魚的成品，只見外表不是酥脆的金黃色，反而有點偏暗色，讓原PO傻眼的求助網友，貼文一出，也引來烹飪高手熱心回覆。
烹飪老手則建議，兩步驟一定要做，那就是把銀色外皮刷乾淨、並且用鹽及米酒先醃漬過，接著將魚再簡單清洗過一次，並將乾鍋燒熱後放油，白帶魚灑上少許的乾粉後下鍋，就可以讓白帶魚煎起來香酥又美味，並且透漏煎魚最需要的就是耐心，不要急著翻面，才可以讓表皮不要黏鍋、破掉。
除了高手的烹飪建議外，也有許多內行人表示是魚本身的問題，「因為它不是『白帶魚』」、「你的這個是油帶，不新鮮」、「應該是油帶，冷凍放很久，不好吃」、「你的白帶魚應該是買冷凍，一塊塊那種便宜貨！那種鮮度不佳，又很多是油帶」。（編輯：鍾怡婷）