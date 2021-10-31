炒菜香煎魚爽！內行曝「這鍋具」廚房必備：煮什麼都好吃
工欲善其事，必先利其器，美食佳餚除了考驗料理技術外，搭配上好用的廚具更是能夠事半功倍，因此市面上鍋具百百種，不沾鍋、平底鍋、深煎鍋。近日，一名主婦則分享自己入手「190元」超好用鍋具！讓內行人一看也大讚：「廚師都用這個。」
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 11:57:08
原PO於《家常菜》發文表示，自己花190元購入傳統鐵鍋，鐵鍋導熱快，炒菜香、煎魚爽，讓她大讚，根本完勝自己以前用過的一堆鍋子！更表示鐵鍋根本是廚房的好幫手，可以完成更多好吃的料理了。
貼文一出，許多內行人也表示「其實這種鍋炒出來的才好吃」、「真的鐵鍋完勝 ，煎煮炒炸滷通通沒問題」、「鐵鍋才是王道，炒菜就是比較好吃！最近也剛換鐵鍋，非常滿意」、「廚師在用的鍋，真的炒菜比較好吃，煎魚比較香，而且導熱超快還不怕敲打刮刷」、「阿嬤牌鐵鍋本來就大勝其他鍋子！」、「推！鐵鍋好用，買了之後完全不後悔」。
但也有網友表示鐵鍋並沒有那麼好用，「這種鍋很重但是油煙又很大」、「我以前買過，可是煮菜煮好洗乾淨用餐巾紙擦會有黑黑的汚漬。」、「廚師最愛的鍋但是缺點是會生鏽，煮好洗乾淨要用火燒乾」、「唯一缺點就是好重，比不沾鍋的油煙大，但炒菜比較香」、「每次炒菜、火都會燒到炒菜鍋裡面，我用不鏽鋼炒菜鍋炒菜都不會，該怎麼解決、而且會生鏽」。（編輯：鍾怡婷）