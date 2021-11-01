特企／2021嘉義縣「虱目魚嘉年華」開跑 品嚐在地好滋味
秋天是品嚐虱目魚最美味的時節，嘉義縣政府（30）日舉辦「2021嘉義縣虱目魚嘉年華線上購物活動」啓動記者會，由翁章梁縣長與料理達人蔡季芳（阿芳老師），以及立委陳明文與在地鄉鎮長、議員及漁民一同揭開序幕，活動時間至11月30日止為期一個月，提供嘉義當季最優質虱目魚產品，並有各項好康優惠活動，邀請全國民眾線上輕鬆選購，免出門在家就能品嚐嘉義在地虱目魚好滋味。
記者會當天，縣長與阿芳老師並進行線上直播拍賣，開箱四組限量超值特惠組，線上民眾訂購非常踴躍，同時從訂購者中抽出20名送購物金500元，最後縣長及阿芳老師也再加碼，各抽一名幸運兒，他們所購買的虱目魚組合，由縣長及阿芳老師直接買單，為活動帶到最高潮。
「虱目魚嘉年華」是嘉義縣一年一度盛事，今年度因疫情關係，取消辦理千人宴活動，改以線上購物節型式辦理，嚴選在地榮獲十大神農、白金虱王、產銷履歷達人等殊榮，以及通過CAS、產銷履歷驗證及生產追溯等11家優質業者，提供消費者各式優質虱目魚產品，包括魚肚、里肌肉、魚背鰭、魚丸、魚卷、魚麵、魚鬆等，產品琳瑯滿目，絕對安心有保證。
本次活動提供許多好康優惠，除了有30組以上超值優惠組合，還有全館免運費、不定時驚奇好康、贈送限量首購購物金、限量滿額購物金、站內滿額抽氣炸烤箱，另外還可以登錄嘉義縣「好康+1 等你來+1」抽獎活動，獎項有輕豪宅、敞篷遊艇、iphone及Gogoro機車等大獎。
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