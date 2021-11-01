Tag人物／憂800萬噸塑膠入肚　湛鬥機為海洋而戰

「每年大概會有 800 萬噸到 1280 萬噸的垃圾，是從陸地被往海裡輸送 」，言談中充滿對海洋垃圾的擔憂，陳思穎是海洋大學環境工程的畢業生，現為臺灣湛藍海洋聯盟的執行長，面對海洋迫在眉睫的危機，她與一群志同道合的夥伴從無到有打造「海洋湛鬥機」，在這場生態保衛戰中，陳思穎要跟夥伴們一起戰到最後一刻。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 海洋帶給陳思穎的除了青春回憶，還有與日俱增的危機意識。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

研發海洋垃圾湛鬥機 取代現有清潔船劣勢

陳思穎在學生時期，常跟朋友一起去海邊玩水，海洋帶給她的除了青春回憶，還有與日俱增的危機意識，陳思穎發現海洋充斥著漂浮性的塑膠垃圾，包含寶特瓶、塑膠袋等食品包裝，深潛時更可以發現許多漁具、漁網等明顯為釣客、漁民使用完卻沒有處裡妥當的廢棄物，這些都是造成生態浩劫的小螺絲釘，陳思穎曾參加過海洋淨灘、軟絲復育，但最根本的垃圾問題卻始終沒有得到應有的處理，「如果沒有任何行動的話， 2050 年海洋裡面的塑膠碎片，加起來的總重量會比魚還要多 」，因此陳思穎下定決心，海洋資源保衛戰勢在必行。

目前看到的「海洋湛鬥機」已經來到 2.5 代，遊艇一般的大小、可以藉由岸邊人為控制方向，到指定點蒐集垃圾，看起來機動性高、便利十足。這是陳思穎帶領的「湛。 Azure 」團隊，苦心研發的階段性成果，在此以往，相較海洋清潔船價格不菲，一臺造價就是 1200 萬到 1900 萬，並且需要配專業駕駛人員，出動一次成本極高，人力打撈除了有安全上的顧慮，久而久之也會對清潔人員身體造成負擔，因此「湛鬥機」的發明，是陳思穎認為可以協助改善環境的最佳效益方案。

▲ 陳思穎帶領的「湛。 Azure 」團隊，苦心研發「湛鬥機」已經來到2.5代。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

將抽象理念用樂高呈現 參賽獎金全部投入研發

2016 年開始，陳思穎就開始構思如何將埋在自己心中的想法具象化，沒有學過工程製圖，也不確定自己的想法是否可行，她靈機一動想起自己小時候的玩具，陳思穎用樂高搭建了「海洋湛鬥機」的模型，在原始的模型中她藉由拼樂高展示了機器的輸送帶運作、船身閘門、垃圾提籃等功能說明，也成功驗證她心中所想確實可行，這一個樂高模型就像是夢想的墊腳石，讓她一路在許多比賽中過關斬將。

然而，許多的比賽都是屬於商業競賽，陳思穎最常被問到的就是「商業模式要如何運作？」但海洋垃圾問題並非剛性需求，常常陳思穎的團隊就在這個階段被淘汰，陳思穎靠著比賽所得獎金、自己的存款甚至後來跑去貸款支撐，當錢一點一滴地燃燒殆盡，眼看只差最後一步就可以達到的目標，彈盡援絕之下她們嘗試「群眾募資」，陳思穎說：「我們前面已經努力了三年，請再給我們一次機會，我們是很想完成這件事。」透過群眾募資，陳思穎的「海洋湛鬥機」計畫，終於可以朝最後一哩路前進。

▲ 陳思穎用樂高搭建了「海洋湛鬥機」的模型。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

分析海洋垃圾組成 將數據轉化成證據

每每蒐集完垃圾之後，陳思穎還有許多工作，其中最重要的就是做數量跟成分分析，因為要將數據轉化成證據，才能做到源頭減量，看著攤在地上的寶特瓶、塑膠袋，這些塑膠產品漂浮在海中已經對生物造成不少的危害，但最可怕的是全球氣候變遷所帶來的極端天氣，塑膠從製造的那一刻起到變成海洋漂浮垃圾的這段期間，它無時無刻都在釋放出甲烷這種溫室氣體，「它（甲烷）的溫室效應程度是二氧化碳的 21 倍 」，陳思穎解釋。

▲ 陳思穎認為將數據轉化成證據，才能做到源頭減量。 （圖／記者詹皓帆拍攝）

「湛鬥機」預計目標每天可以為大海清除 200 公斤的垃圾，一年約可達 52 噸，

相當於一年可以清除 226 萬支寶特瓶，陳思穎的想法是，塑膠對地球造成的影響雖然注定不可逆，但現在開始也未嘗不是一個機會，「我想用 50 年造成的汙染，或許花 100 年是有機會改變的 」。

陳思穎小檔案

年齡： 36

服務單位 : 社團法人臺灣湛藍海洋聯盟

職稱 : 執行長

專長

: