▲ VW T-Roc Life 車型 99.8 萬起 升級雙配備限量優惠價 107.3 萬元

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台灣福斯汽車針對下半年銷售穩定的 T-Roc 續推購車優惠，提供 280TSI Life 限時現金優惠 99.8 萬起，280TSI Style Design、330TSI R-Line Performance車型可享 60 萬 30 期零利率貸款，且提供免費第五年延長保固（價值 21,600元），同時 Volkswagen 車主換購 T-Roc 全車系再享 40,000 元購車補助金；此外，Volkswagen 車主舊換新購車補助專案持續推出，依換購新車型而定，另享最高 65,000 元的舊換新購車補助金，提供 Volkswagen 車主專屬優惠。





入主 T-Roc 280TSI Life 倒數現金優惠價 99.8 萬起，消費者亦可選擇 72 萬 48 期零利率貸款方案，且附上第五年延長保固（價值 21,600元），而另一限定車型以 Life 車型升 級Lane Assist 車道偏移警示系統跟電動尾門（市價合計 50,000元），提升日常行車安全和生活使用便利性，原選配車價 109.8 萬元，歡慶升級限量優惠價 107.3 萬元，亦可搭配 60 萬零利率貸款且附上第五年延長保固（價值 21,600元）；入主 Style Design 和 R-Line Performance 雙車型則享 60 萬 30 期零利率貸款、附第五年延長保固（價值 21,600元）。此外， Volkswagen 車主換購 T-Roc 全車系任一車型再折 40,000 元。





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