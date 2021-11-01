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VW T-Roc Life 車型 99.8 萬起 升級雙配備限量優惠價 107.3 萬元

▲ VW T-Roc Life 車型 99.8 萬起 升級雙配備限量優惠價 107.3 萬元
▲ VW T-Roc Life 車型 99.8 萬起 升級雙配備限量優惠價 107.3 萬元

2GameSome - 有車賞

2021-11-01 15:55:00

台灣福斯汽車限時推出 T-Roc Life 車型升級 Lane Assist 車道偏移警示系統跟電動尾門，原選配車價 109.8 萬元，歡慶升級限量優惠價 107.3 萬元。

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台灣福斯汽車針對下半年銷售穩定的 T-Roc 續推購車優惠，提供 280TSI Life 限時現金優惠 99.8 萬起，280TSI Style Design330TSI R-Line Performance車型可享 60 萬 30 期零利率貸款，且提供免費第五年延長保固（價值 21,600元），同時 Volkswagen 車主換購 T-Roc 全車系再享 40,000 元購車補助金；此外，Volkswagen 車主舊換新購車補助專案持續推出，依換購新車型而定，另享最高 65,000 元的舊換新購車補助金，提供 Volkswagen 車主專屬優惠。

入主 T-Roc 280TSI Life 倒數現金優惠價 99.8 萬起，消費者亦可選擇 72 萬 48 期零利率貸款方案，且附上第五年延長保固（價值 21,600元），而另一限定車型以 Life 車型升 級Lane Assist 車道偏移警示系統跟電動尾門（市價合計 50,000元），提升日常行車安全和生活使用便利性，原選配車價 109.8 萬元，歡慶升級限量優惠價 107.3 萬元，亦可搭配 60 萬零利率貸款且附上第五年延長保固（價值 21,600元）；入主 Style Design 和 R-Line Performance 雙車型則享 60 萬 30 期零利率貸款、附第五年延長保固（價值 21,600元）。此外， Volkswagen 車主換購 T-Roc 全車系任一車型再折 40,000 元。

身為 Volkswagen 車主獨享超值換購補助金，舊換新優惠最高 65,000 元，只要車齡從小於／等於 7 年延長至小於／等於 10 年、里程數從小於／等於 15 萬公里，延長至小於／等於 20 萬公里，有意換購的車主可將符合標準的 Volkswagen 乘用車出售給台灣福斯汽車授權經銷商，且於相同經銷商購買新款 Volkswagen 汽車，即可獲得最高 65,000 元不等的購車補助金（折價金額視新購車型而定），以一條龍式的原廠服務打造忠實便利的消費者品牌旅程，讓車主們升級新車安心又便利。（舊換新優惠須符合完整收購標準，詳情請洽全台 Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車授權經銷商）。

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