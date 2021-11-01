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Gogoro 十月銷售與掛牌創新高！PBGN 電動機車加總掛牌高達 9,501 輛

▲ Gogoro 十月銷售與掛牌創新高！PBGN 電動機車加總掛牌高達 9,501 輛
▲ Gogoro 十月銷售與掛牌創新高！PBGN 電動機車加總掛牌高達 9,501 輛

2GameSome - 有車賞

2021-11-01 17:25:01

十月份 Gogoro 智慧電動機車掛牌數與訂單數都創下自去年十月以來的最高紀錄，達到掛牌 7,851 輛與收單近萬張，在全體機車市場的佔有率回升到 10.1%，再加上 PBGN (Powered by Gogoro Network) 電動機車合作夥伴的掛牌數 1,650 輛，本月使用 Gogoro Network 智慧電池之電動機車總領牌輛數高達 9,501 輛。整體電動機車市場在疫情稍緩、振興券加溫、地方政府補助加碼的三重利多加持之下，掛牌數與市佔率同步大幅提升至自 2020 年一月以來的新高，再度超越萬輛規模，達到 10,910 輛，市佔率亦提升至 14.0%。

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觀察電動機車今年的銷售狀況，除一、二月地方政府尚未公告相關補助辦法，消費者持續觀望而延滯購買意願，三月起買氣逐步回溫，即便第二季下旬受疫情與三級警戒影響稍降，自六月開始整體電動機車與 Gogoro 智慧電動機車的銷量皆雙雙爬升，七至十月各月掛牌數都較上月明顯增加，電動機車總掛牌數在九月突破九千輛後，本月更超越萬輛關卡，以 10,910 輛寫下 22 個月以來電動機車掛牌數新高點。

電動機車掛牌數

Gogoro

PBGN

夥伴車款

其他車廠與車種

電動機車總掛牌數

2021/3

5,945

1,139

254

7,338

2021/4

7,039

1,215

213

8,467

2021/5

6,655

916

276

7,847

2021/6

5,416

597

143

6,156

2021/7

5,978

1,151

227

7,356

2021/8

6,483

973

203

7,659

2021/9

7,119

1,496

757

9,372

2021/10

7,851

1,650

1,409

10,910

2021/1~10

54,661

9,953

3,639

68,253

表 1：​​2021 年電動機車全市場掛牌數

今年一到十月 Gogoro 與 PBGN 電池交換電動機車車款的累計掛牌數共 64,614 輛（Gogoro 54,661 + PBGN 夥伴 9,953），佔全體電動機車的同期掛牌數 68,253 輛的 94.7%，換句話說，今年到目前為止，每20 輛領牌的電動機車，僅有 1 輛使用充電或是他牌的電池交換方案。

2021 年 1-10 月電動機車掛牌數佔比。
2021 年 1-10 月電動機車掛牌數佔比。
Gogoro 十月的掛牌數量，不僅較上個月（九月）成長 10.3%，也較去年同月 (2020/10) 成長 7.1％。以全體電動機車對比全體燃油機車，和去年同月相比，今年十月電動機車掛牌數成長 18.7%，而燃油機車則是減少了將近四分之一。

2020 vs 2021 年 10 月機車市場變化。
2020 vs 2021 年 10 月機車市場變化。
從十月電動機車掛牌的車款來分析，十月份暢銷排行榜的第一名是 Gogoro VIVA MIX，自從今年三月上市以來，Gogoro VIVA MIX 就一直維持在電動機車的銷量冠軍位置，本月掛牌數為 2,301 輛；第二名則是今年七月推出的 Gogoro VIVA XL，十月掛牌數量為 1,600 輛；第三名的 Gogoro 2 Delight 及第四名的 Gogoro S2 各自都跨越千輛門檻；位於第五名的 Gogoro VIVA，若加總使用相同 PBGN 機電系統的 eMoving EZ1 與 PGO Ur2，綠牌輕型電動機車本月掛牌總數也超越千輛。宏佳騰的 Aeon Ai-1 Sport 本月排名第六、實際掛牌 749 輛，十月品牌收到超過 1,400 張訂單，表現亦是今年最佳。

2021 年 10 月暢銷電動機車車款排行。
2021 年 10 月暢銷電動機車車款排行。
Gogoro Network 電池交換網路已在全台各鄉鎮佈建超過 10,699 個電池交換機櫃（每個機櫃有 8-10 個電池交換插槽），不論是在人口稠密的六都，或是連接東西兩岸的每個縣市，主要道路的沿線都可以發現 GoStation 的身影。

比較 2020 年與 2021 年各月電動機車佔全體機車掛牌數比例，從今年四月開始，電動機車的每月市佔率都穩定在12%~14% 之間，相較於去年大半年在 9%~10% 左右徘徊，今年到目前為止的電動機車市場表現較去年更佳也更為活躍。全球電動車銷量歷年屢創新高，在各國政府的政策推廣及國際領先車廠積極帶動「由油轉電」轉型下，消費者清楚瞭解運具電動化是不可避免的潮流，進而提高購買電動機車的意願。

2020 vs 2021 年電動機車佔總機車市場比例。
2020 vs 2021 年電動機車佔總機車市場比例。
解析各廠牌累積一到十月的掛牌數量：Gogoro 與 PBGN 聯盟夥伴車款主要的購買與掛牌都是自然人（即一般消費者），其比例皆超過 94％，充電及其他電池交換系統的車款對法人（公司行號或政府機關）銷售之比例相對較高，落在 2 成左右或以上。全年累計至十月底的電動機車掛牌總數前四名分別為：1. Gogoro、2. 宏佳騰 Aeon、3. 摩特動力 PGO 與 4. 中華 eMoving，而販售給一般消費者（自然人）掛牌總數前五名依序為Gogoro、宏佳騰 Aeon、摩特動力 PGO、山葉 Yamaha 與 中華 eMoving，全數皆為 Powered by Gogoro Network 聯盟成員。

2021/1~10

總數

一般消費者

法人

消費者購車佔比

Gogoro

54,661

52,119

2,542

95.4%

宏佳騰 Aeon

6,006

5,924

82

98.6%

摩特動力 PGO

1,594

1,568

26

98.4%

山葉 Yamaha

1,347

1,320

27

98.0%

中華 eMoving

1,546

1,232

314

79.7%

光陽

1,381

1,098

283

79.5%

三陽

544

446

98

82.0%

台鈴 eReady

471

444

27

94.3%

Others

703

180

523

25.6%

全部

68,253

64,331

3,922

94.3%

表 2：2021 年各品牌電動機車自然人與法人佔比

Gogoro Super Sale 超級購車季 最後倒數

隨著振興五倍券登場，北北桃皆提出電動機車加碼補助方案，11/1 至 12/31「Gogoro Super Sale 超級購車季 」搭配政府補助與振興加碼，購買 Gogoro 電動機車加碼電池資費折抵優惠，最高可折抵 $35,600，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-nov-supersale/

活動期間，消費者購車使用面額 $200 元振興券（或等值現金）支付車款，即可獲得 12 個月電池資費折抵優惠，指定車款更可享最高 18 個月電池資費每月折抵 $200（價值 $3,600）。

上月初桃園市率先祭出使用金額 $5,000 元或 $5,000 元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」，購買電動機車能額外獲得 $7,000 的「加碼」補助金，若含中央補助金並使用面額 $5,000 的振興五倍券，桃園市民汰舊換新購置電動機車最高可獲得 $31,000 的補助，購車 Gogoro 再獨家贈送「極輕都會風雨衣 (定價 $1,680 ) 」。

雙北市民購買 Gogoro VIVA BASIC，原價為 $49,980，扣除中央與地方的汰購輕型電動機車補助 $21,000 ，並搭配面額 $5,000 的振興五倍券，最低入手價僅 $23,980，不僅如此，雙北市民購置原價$66,980 的 Gogoro VIVA MIX BASIC，扣除中央與地方的汰購重型電動機車補助 $27,000（含雙北振興加碼補助金$8,000），並搭配面額 $5,000 之振興五倍券，每人最高可獲得政府補助 $32,000，最低入手價也只要 $34,980。

另外，除了使用振興券外，Gogoro 也提供了多元的購買與付款方案：可以選擇 3 年後以 51% 保證回購舊車的「睿智選」貸款方案；銀行信用卡 12 期零利率刷卡購車；指定車款另享 36 期真 0 利率，最低日付 74 元7，再抽 3 年資費0 元起 (價值 $10,764) 等活動，活動辦法詳見「睿智分期專案」https://promotion.gogoro.com/tw/2021-loanpromotion/

欲知詳細購車政府補助、分期優惠方案，請前往官網進行試算：https://promotion.gogoro.com/tw/gov-subsidies/?view=loan&loan-case=case-4&loan-model=gogoro-3-premium

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