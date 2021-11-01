▲ Gogoro 十月銷售與掛牌創新高！PBGN 電動機車加總掛牌高達 9,501 輛

電動機車掛牌數
Gogoro
PBGN
夥伴車款
其他車廠與車種
電動機車總掛牌數
2021/3
5,945
1,139
254
7,338
2021/4
7,039
1,215
213
8,467
2021/5
6,655
916
276
7,847
2021/6
5,416
597
143
6,156
2021/7
5,978
1,151
227
7,356
2021/8
6,483
973
203
7,659
2021/9
7,119
1,496
757
9,372
2021/10
7,851
1,650
1,409
10,910
2021/1~10
54,661
9,953
3,639
68,253
今年一到十月 Gogoro 與 PBGN 電池交換電動機車車款的累計掛牌數共 64,614 輛（Gogoro 54,661 + PBGN 夥伴 9,953），佔全體電動機車的同期掛牌數 68,253 輛的 94.7%，換句話說，今年到目前為止，每20 輛領牌的電動機車，僅有 1 輛使用充電或是他牌的電池交換方案。
Gogoro 十月的掛牌數量，不僅較上個月（九月）成長 10.3%，也較去年同月 (2020/10) 成長 7.1％。以全體電動機車對比全體燃油機車，和去年同月相比，今年十月電動機車掛牌數成長 18.7%，而燃油機車則是減少了將近四分之一。
從十月電動機車掛牌的車款來分析，十月份暢銷排行榜的第一名是 Gogoro VIVA MIX，自從今年三月上市以來，Gogoro VIVA MIX 就一直維持在電動機車的銷量冠軍位置，本月掛牌數為 2,301 輛；第二名則是今年七月推出的 Gogoro VIVA XL，十月掛牌數量為 1,600 輛；第三名的 Gogoro 2 Delight 及第四名的 Gogoro S2 各自都跨越千輛門檻；位於第五名的 Gogoro VIVA，若加總使用相同 PBGN 機電系統的 eMoving EZ1 與 PGO Ur2，綠牌輕型電動機車本月掛牌總數也超越千輛。宏佳騰的 Aeon Ai-1 Sport 本月排名第六、實際掛牌 749 輛，十月品牌收到超過 1,400 張訂單，表現亦是今年最佳。
Gogoro Network 電池交換網路已在全台各鄉鎮佈建超過 10,699 個電池交換機櫃（每個機櫃有 8-10 個電池交換插槽），不論是在人口稠密的六都，或是連接東西兩岸的每個縣市，主要道路的沿線都可以發現 GoStation 的身影。
比較 2020 年與 2021 年各月電動機車佔全體機車掛牌數比例，從今年四月開始，電動機車的每月市佔率都穩定在12%~14% 之間，相較於去年大半年在 9%~10% 左右徘徊，今年到目前為止的電動機車市場表現較去年更佳也更為活躍。全球電動車銷量歷年屢創新高，在各國政府的政策推廣及國際領先車廠積極帶動「由油轉電」轉型下，消費者清楚瞭解運具電動化是不可避免的潮流，進而提高購買電動機車的意願。
解析各廠牌累積一到十月的掛牌數量：Gogoro 與 PBGN 聯盟夥伴車款主要的購買與掛牌都是自然人（即一般消費者），其比例皆超過 94％，充電及其他電池交換系統的車款對法人（公司行號或政府機關）銷售之比例相對較高，落在 2 成左右或以上。全年累計至十月底的電動機車掛牌總數前四名分別為：1. Gogoro、2. 宏佳騰 Aeon、3. 摩特動力 PGO 與 4. 中華 eMoving，而販售給一般消費者（自然人）掛牌總數前五名依序為Gogoro、宏佳騰 Aeon、摩特動力 PGO、山葉 Yamaha 與 中華 eMoving，全數皆為 Powered by Gogoro Network 聯盟成員。
2021/1~10月
總數
一般消費者
法人
消費者購車佔比
Gogoro
54,661
52,119
2,542
95.4%
宏佳騰 Aeon
6,006
5,924
82
98.6%
摩特動力 PGO
1,594
1,568
26
98.4%
山葉 Yamaha
1,347
1,320
27
98.0%
中華 eMoving
1,546
1,232
314
79.7%
光陽
1,381
1,098
283
79.5%
三陽
544
446
98
82.0%
台鈴 eReady
471
444
27
94.3%
Others
703
180
523
25.6%
全部
68,253
64,331
3,922
94.3%
Gogoro Super Sale 超級購車季 最後倒數
隨著振興五倍券登場，北北桃皆提出電動機車加碼補助方案，11/1 至 12/31「Gogoro Super Sale 超級購車季 」搭配政府補助與振興加碼，購買 Gogoro 電動機車加碼電池資費折抵優惠，最高可折抵 $35,600，詳細活動辦法請參考活動官網：https://promotion.gogoro.com/tw/2021-nov-supersale/
活動期間，消費者購車使用面額 $200 元振興券（或等值現金）支付車款，即可獲得 12 個月電池資費折抵優惠，指定車款更可享最高 18 個月電池資費每月折抵 $200（價值 $3,600）。
上月初桃園市率先祭出使用金額 $5,000 元或 $5,000 元以上的「振興五倍券」或「好市乘雙券」，購買電動機車能額外獲得 $7,000 的「加碼」補助金，若含中央補助金並使用面額 $5,000 的振興五倍券，桃園市民汰舊換新購置電動機車最高可獲得 $31,000 的補助，購車 Gogoro 再獨家贈送「極輕都會風雨衣 (定價 $1,680 ) 」。
雙北市民購買 Gogoro VIVA BASIC，原價為 $49,980，扣除中央與地方的汰購輕型電動機車補助 $21,000 ，並搭配面額 $5,000 的振興五倍券，最低入手價僅 $23,980，不僅如此，雙北市民購置原價$66,980 的 Gogoro VIVA MIX BASIC，扣除中央與地方的汰購重型電動機車補助 $27,000（含雙北振興加碼補助金$8,000），並搭配面額 $5,000 之振興五倍券，每人最高可獲得政府補助 $32,000，最低入手價也只要 $34,980。
另外，除了使用振興券外，Gogoro 也提供了多元的購買與付款方案：可以選擇 3 年後以 51% 保證回購舊車的「睿智選」貸款方案；銀行信用卡 12 期零利率刷卡購車；指定車款另享 36 期真 0 利率，最低日付 74 元7，再抽 3 年資費0 元起 (價值 $10,764) 等活動，活動辦法詳見「睿智分期專案」https://promotion.gogoro.com/tw/2021-loanpromotion/
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