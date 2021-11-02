中市食物銀行發放不便利 議員建議超商合作

台中市設置3處實體食物銀行，發放站34處，各區平均不到2個，今(2)日民進黨議員何文海質詢指出，根本不便利，應該可以朝向與台中市超商物流結合方式，運用台中市1598間超商超市，將愛心物資放置需要民眾最近的超商，讓符合資格的民眾可以方便領取。台中市社會局表示，除食物銀行與發放點，市府與1598家超商、超市合作，發放青少年緊急餐食需要，未來會視需要再盤點。





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何海表示，領取愛心食物民眾相較弱勢，而目前台中市食物銀行發放站一共34站，通常一行政區只有一到兩個發放站，如果發放站距離民眾住家過於遙遠，民眾可能因交通問題而放棄領取。











何 文 海建議，社會局，對於台中市愛心食物銀行，應該可以朝向與台中市超商物流結合方式，運用台中市1598間超商超市，將愛心物資放置需要民眾最近的超商，並強化愛心食物銀行網絡，讓有需要的民眾可以選定自己方便領取的地點，以達到友善城市，關懷弱勢的目標。











社會局表示，台中市現有1598間「愛心守護站」，與統一、OK、萊爾富、全家四大超商，以及楓康超市和家樂福合作，在門市營業時間，18歲以下有緊急用餐需求的兒童少年，皆可登記領取個人80元的便當、麵食、麵包等熱食，解決緊急餐食需求問題。











台中市現有3家愛心食物銀行實體店、34處發放站，每月穩定提供約2500份食物包，解決飢餓與關懷弱勢。社會局積極與民間單位連結合作，擴大服務資源能量，除了與超商(市)合作，也與民間食物銀行合作成立聯盟店、與民間企業合作倉儲物流等，提升福利服務涵蓋率，讓資源取得更具近便性、即時性。











社會局說，根據今年4月至9月數據，愛心守護站有1014人次申請，較去年同期16人次增加；愛心食物銀行發放8058戶次，較去年同期9247戶次減少。



