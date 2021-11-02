「移動聚落」藝術連線登場 引領文化溯源與藝術推展

兼具文化溯源與藝術創作的「移動聚落－2021雲嘉嘉營藝術連線」，同步在 雲嘉南登場。雲林場除展覽藝術家作品，雲林故事館同步展出戲偶與編織作品，7日落幕。雲林縣文化觀光處處長陳璧君表示，移動聚落的議題跨足嘉南平原的時空歷史脈絡，對於雲嘉南的文化溯源，有著重大深度的意涵，另透過藝術家創意詮釋，更能展現雲林縣做為中部文化發源與推展的重要性！

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此次藝術連線是以「移動」為主題，文化觀光處處長陳璧君說明，「移動」給人一種更直接的指令，當身體、大腦、整個外在和內在一起動的時候，思維和感官會重組開啟，產生更多意義和火花，就如同聲音藝術創作《一起搭乘的某個遠方》，坐著火車移動身體的同時，透過感官、聆聽、戲曲、人聲交錯，讓旅行不再是走馬看花，而是與在地更深度連結。

▲雲林縣長張麗善(右)與文化處處長陳璧君(左)，參觀移動聚落藝術連線展，對藝術家林正偉《交託給風》的創意作品讚賞有加。（圖／文化處提供）

陳璧君舉例說，雲林台西是台灣丁姓宗族最大聚居地，根據丁姓族譜記載，雲林台西是阿拉伯穆斯林的血統後裔，「因為一個人的移動，最後成為一個聚落，這是雲林非常典型的移動聚落生活狀態。」在藝術家林正偉《交託給風》的創意表現下，魔毯飄起有如盛載著400年前祖先來台開墾的夢想，而多元的文化需要自由與包容，才會共榮共好。

此外，陳璧君也認為，藝術表現形式不一定要抽象難懂，藝術其實是日常生活的展現，像許祐綸的作品是收集父母每日睡前的日常塗鴉，讓遠居外地的她，透過畫作來構築她對虎尾家鄕的想念與珍視。張致中創作的《浮雲之林》，遠看有如北港朝天宮的意象，但近看會發現，作者透過拼貼拓印圖像，加入工商業與當代都市景觀，以輪廓野台的形式，重現宗教廟宇的樣貌。