泡麵只會用熱水煮？女偷學「美國人吃法」嚇壞 苦主崩潰
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐的首選，而除了用熱水泡、火爐開煮以外，在國外也非常流行「微波爐加熱的泡麵吃法」，尤其在美國更是盛行。近日，就有網友分享自己偷偷學了美國人吃法來煮泡麵，沒想到卻差點悲劇，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 10:38:59
原PO在「Dcard」貼文指出「微波泡麵真的很好吃，但是不知道為什麼海鮮口味的就燒起來了！明明之前其他口味都好好的，從小就有想過微波爐爆炸會怎樣，沒想到這次用微波泡麵還差點成真，真的快嚇死」只見貼出的照片，泡麵杯的邊緣口因為微波溫度過高，起火燒破了一個洞，所幸原PO發現及早，才沒釀成大禍。
貼文一出，網友紛紛回應「蓋子的錫箔都要撕乾淨才能微波，不然就會這樣」、「使用微波爐真的要注意，之前我也不小心把湯匙放進去，結果開始出怪聲趕快關掉才發現」、「錫箔鋁紙要撕乾淨喔！不然是不能放微波爐的」、「紙碗本來就不能微波吧？上面包裝有寫不能微波啊....」、「真的不要跟風＝＝人家國外泡麵包裝又不是紙碗，開什麼玩笑啊」。
另外，也有苦主指出「我兩個月前也試過這做法，家裡差點燒起來....好險我還活著」；而雖然用微波爐加水加熱的吃法，不少人嘗試過後認為麵條更Q更好吃，但民眾要嘗試時，務必注意自己的碗裝泡麵材質，碗上是否有「不可微波」標示，而若是可微波材質，也要注意是否封膜有可燃燒金屬材質；若嫌麻煩，就將泡麵倒到可微波的容器，就不用擔心吃個泡麵還火燒厝了！（編輯：張嘉哲）