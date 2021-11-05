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黃太太在2017年診斷出HER2陽性乳癌，癌症已經擴散至周邊的淋巴系統，最初全身檢查時沒有發現其他器官的轉移。手術前透過最新的自費雙標靶藥物加上化學藥物作為前導性治療半年後，手術後在切除的標本內顯示黃太太的腫瘤完全消失，情況樂觀。但在使用雙標靶藥物後的第十個月，黃太太突然出現單側肢體無力、暈眩的狀況而送至急診。做了腦部核磁共振後才發現原來腦部發生了乳癌腫瘤的轉移，沒多久後不幸離開了人世。
台中榮民總醫院乳房腫瘤外科蔡易臻醫師表示，因為健保署的規定，除非有症狀出現，否則在檢查時很少醫師會直接使用核磁共振檢查腦部有沒有發生癌症轉移，就算有進行檢查，若腫瘤細胞太小，也不一定能在一開始就發現轉移。
強化輔助治療 對抗HER2陽性乳癌腦轉移
蔡易臻醫師解釋，因為HER2陽性乳癌的高轉移、高復發特性，目前主流的作法是在手術前或手術後，使用抗HER2的標靶藥物作為輔助治療一年，降低復發及死亡的風險，但還是有機率出現像黃太太這樣轉移至腦部的案例。因為人體腦部構造特殊，有著保護腦部的血腦障壁（Blood Brain Barrier）存在，導致為了降低復發與轉移風險而使用的大分子標靶藥物效果不彰，才會使轉移到腦部的癌細胞逃過一劫，逐漸擴大進而危害生命。不過去年台灣食品藥物管理署通過了一類小分子標靶藥物，能夠在使用完大分子標靶藥物輔助治療後，作為HER2陽性乳癌患者的強化輔助性治療。其小分子的特性，比起大分子標靶藥物更能穿過血腦障壁，達到抑制腦中癌細胞的作用。
小分子標靶藥物 再降低三成復發機率
台中榮民總醫院血液腫瘤科周政緯醫師解釋，在目前的HER2陽性乳癌術後輔助性標靶藥物使用一年後，若再搭配強化性輔助治療的小分子標靶藥物，可以再降低三成左右的復發風險；如果是治療腫瘤沒有完全消失（Non-pCR）的高風險族群，更可以降低超過一半的死亡風險。周政緯醫師也補充，從國外臨床研究發現這類小分子藥物作為強化輔助性治療，不管在哪種類型的病患身上，都看到腦部轉移下降的趨勢，可以解決目前大分子標靶藥物無法降低腦部轉移風險的問題。
▲台中榮民總醫院 血液腫瘤科周政緯醫師表示，強化輔助性小分子標靶藥物主要針對高風險的HER2陽性病人，可以再降低三成復發風險。
定期篩檢 積極治療是乳癌防治關鍵
周政緯醫師提醒，乳癌藥物日新月異，大大提升了乳癌病患的存活率與生活品質，但最重要的還是前端的篩檢，以及發現癌症當下的積極治療。若發現罹患乳癌，不要害怕面對病情，與醫師一同合作勇敢對抗癌症，才是最正確的乳癌防治觀念。
資料來源：健康醫療網 乳癌強化輔助防腦轉移 兩年治療再降三成復發率
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