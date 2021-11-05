坤聯發工學匯　南區核心區塊裡的靜巷名宅

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台中市近年重劃區房價大幅漲勢，而南區受惠於地理優勢以及鄰近十三期利多，一躍成為今年最受矚目的房市戰場，今年以來南區預售案，房價接連站穩四字頭，近期則有坤聯發「工學匯」亮麗登場，爆發力備受矚目。
「坤聯發建設」搶進南區精華地段的工學商圈，推出「工學匯」建案，這是繼博館匯、西屯匯之後，延續靜巷名宅的概念所打造的精品宅，基地位置串連了健康公園、南平公園，以及工學、忠明、樹義等三條綠園道，不僅擁有商圈便利性，更享有寧靜的生活環境，而所規劃的2~3房產品更是近期主流，因此甫公開，討論度及詢問度不斷！
「工學匯」基地約625坪，全區規劃二棟地上各13、15樓，地下四樓的全平面停車位建築，戶戶雙面採光，公設包括：健身房、迎賓大廳、交誼廳、吧檯等，以自住客需求及實用為主，減少不必要的管理費支出及公設佔比，使得社區公設佔比僅不到34%。
以室內配備選材來看，選用日本市佔率高達五成的KVK衛浴龍頭，有極高便利性的Panasonic收納櫃體，以及主次衛浴均配備暖風機、免治馬桶等，對於主婦及家庭中的每一位成員來說，十分貼心！
交通上南區緊鄰西區、五期、八期等富人圈板塊，循文心路可快速抵達南屯好市多、迪卡儂、國美館、草悟道生活圈，跨界區域的優勢都能同時享有。此外，工學商圈南來北往交通網四通八達，不僅位居中投核心，可快速接軌高鐵台中站、國道三號、大慶車站等，機能之便利，深受自住客喜愛，吸引不少來自西屯、南屯客戶賞屋。
房仲業者也表示，台中南區一向是自住客找房熱區，所處地理位置無論是上班族通勤、吃喝玩樂生活機能、運動休閒等空間綠意，樣樣均能獲得滿足。此外，隔鄰的13期重劃區即將交地，地價即將起漲已可預見，因此南區也為74快速道路環內，拼上4字頭房價的最後一塊拼圖。