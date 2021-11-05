卡莉怪妞認證：日本珍奶大輸台灣　第一牛郎聽關鍵字哭了

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她今年迎接出道10週年，自認改變最多的地方，就是學會體貼別人、為他人著想，「歌迷、工作人員都一樣，現在我比較不會只照著自己的想法去做事，會多聽別人的想法再進行」，而讓卡莉怪妞改變的契機，是受到連續劇的故事啟發，「看到主角為對方著想、體貼對方的樣子，我應該也要這樣做才對」。
總給人華麗造型的卡莉怪妞，笑說服裝點子在平常用盡，所以每到萬聖節讓她非常苦惱，「我給人感覺整年都在過萬聖節，真的好煩惱」，但卡莉怪妞解釋，自己站上舞台色彩繽紛，她其實私下偏愛霧色、暗色系衣服，未來要把這元素融入造型。她透露這次新歌《原點迴避》MV頂著一頭大蝴蝶結，就想起過去上節目時，因為蝴蝶結太大，擋到後方的藝人，自己因此被網友罵很慘，印象深刻。
除了獨特的服裝，卡莉怪妞的髮色也相當百變，但髮質因此受損，所以她也展開斜槓人生，推出護髮產品，「我18歲的時候開始漂髮，上了很多顏色髮質損傷嚴重、分岔斷裂，很難保持理想的髮質，才決定朝護髮產品發展，喜歡自己的頭髮，才會對自己更有自信」。
至於該如何在做自己與別人眼光中取得平衡？她說：「我高中就很喜歡服裝打扮，一開始做常被關注，街上大家一直看我，甚至在笑我，我以為大家在說我壞話，但我不想放棄對服裝的堅持，所以我堅持自己的穿搭，我覺得持續下去，有一天會被認同，堅持自己的意志真的很重要。」
卡莉怪妞日前與「第一牛郎」羅蘭對談，她透露跟羅蘭有聊到台灣，羅蘭提到自己訪台時，有一位粉絲接機，他問她「妳有幾位？」卡莉怪妞回他：「應該有2、30個吧。」羅蘭聽到極大對比的數字，感到非常沮喪。
訪問最後，卡莉怪妞介紹專輯《Candy Racer》嘗試許多挑戰，除了EDM與浪漫曲風，也帶有日本8、90年代的風格，希望大家會喜歡，更笑說：「我在日本有定期去腳底按摩，下次去台灣要試試道地的！」即使記者建議「台灣的很痛，要有心理準備」，她仍不畏懼堅持挑戰。《Candy Racer》已在台數位發行。
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