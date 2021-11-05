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線上旅展登場！和運租車最低 1,200 元起，iRent 假日時租僅 150 元

▲ 線上旅展登場！和運租車最低 1,200 元起，iRent 假日時租僅 150 元
▲ 線上旅展登場！和運租車最低 1,200 元起，iRent 假日時租僅 150 元

2GameSome - 有車賞

2021-11-05 16:55:01

和運租車聯手 iRent 於 11 月 5 日至 11 月 11 日舉辦線上旅展，祭出多項租車優惠。活動期間購買任一商品，再送旅展限定，價值新台幣 400 元的和運租車包車折價券。

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和運租車 1,200 元起

和運租車於線上旅展期間推出各式優惠方案，包含適合平日差旅使用的「平日租車券」，旅展價僅要 1,200 元起；若想假日出遊，也可選擇 1,300 元「一日租車券」方案，遇假日僅需加價400元起，更有機會租到銷售冠軍 Corolla Cross 跨界休旅；此外，針對常用客戶推出買 15 送 1 的「一日租車券超值組」，買越多越划算，不妨揪身邊的親友一起購買一起 Go，提早規劃用車。

iRent 時數券假日時租僅需 150 元，共同承租再享回饋

靈活性高、透過手機 24 小時皆可租用的 iRent 共享汽機車，線上旅展期間，提供「iRent 10 小時時數券」與「iRent 50 小時時數券」兩種方案，不分平假日皆可使用，換算每小時租金只要 150 元。此外，iRent推出全新「共同承租人」制度，iRent 會員只要在預約用車或取車前邀請欲換手對象成為共同承租人，好友出遊即可依照需求換手駕車/騎車。12月 30 日前加碼福利，iRent會員只要邀請新朋友加入，首次一起完成共同承租人訂單後，每車次最多再送180分鐘，邀請越多，回饋越多。

【和運租車 / iRent 線上旅展】

  1. 活動期間：11/5~11/11
  2. 商品內容：

商品名稱

售價(元)

使用期限

平日租車券

1,200

限 2021/11/5 - 2022/12/31 平日使用

一日租車券

1,300

2021/11/5 - 2022/12/31

一日租車券超值組(買 15 送 1)

19,500

iRent 10 小時時數券

1,500

不分平假日，

2022/12/31 前須完成兌換與使用

iRent 50 小時時數券

7,500

*贈送之包車折價券使用期限，依電子票券規範之

  1. 更多線上旅展詳情，請參考：
https://reurl.cc/NZ2Y2k

  1. 更多共同承租人優惠與詳情，請參考： 
https://www.irentcar.com.tw/event/111event/2056/index.html　

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