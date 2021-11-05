▲ 線上旅展登場！和運租車最低 1,200 元起，iRent 假日時租僅 150 元

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和運租車於線上旅展期間推出各式優惠方案，包含適合平日差旅使用的「平日租車券」，旅展價僅要 1,200 元起；若想假日出遊，也可選擇 1,300 元「一日租車券」方案，遇假日僅需加價400元起，更有機會租到銷售冠軍 Corolla Cross 跨界休旅；此外，針對常用客戶推出買 15 送 1 的「一日租車券超值組」，買越多越划算，不妨揪身邊的親友一起購買一起 Go，提早規劃用車。
iRent 時數券假日時租僅需 150 元，共同承租再享回饋
靈活性高、透過手機 24 小時皆可租用的 iRent 共享汽機車，線上旅展期間，提供「iRent 10 小時時數券」與「iRent 50 小時時數券」兩種方案，不分平假日皆可使用，換算每小時租金只要 150 元。此外，iRent推出全新「共同承租人」制度，iRent 會員只要在預約用車或取車前邀請欲換手對象成為共同承租人，好友出遊即可依照需求換手駕車/騎車。12月 30 日前加碼福利，iRent會員只要邀請新朋友加入，首次一起完成共同承租人訂單後，每車次最多再送180分鐘，邀請越多，回饋越多。
【和運租車 / iRent 線上旅展】
- 活動期間：11/5~11/11
- 商品內容：
商品名稱
售價(元)
使用期限
平日租車券
1,200
限 2021/11/5 - 2022/12/31 平日使用
一日租車券
1,300
2021/11/5 - 2022/12/31
一日租車券超值組(買 15 送 1)
19,500
iRent 10 小時時數券
1,500
不分平假日，
2022/12/31 前須完成兌換與使用
iRent 50 小時時數券
7,500
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