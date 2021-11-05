▲ Audi e-tron GT X 邱澤 影帝加持創造更多可能

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創造｜是所有可能的起點
「在腦海中建立角色讓她成長，集結藝術、思考、靈感化為動能在腦海中發動，我創造另一個我。」
同人生戲中角色，創造是所有可能的發展起點，經歷每個時代的轉變、每次挑戰的試煉，化為向前進化的動力來源，得以造就此刻的面貌，而品牌的誕生發展亦是如此。Audi 自1970 年代發表 Audi 100、Audi 80 代表性車款綻放光芒，於 1980 年代研發 quattro 四輪傳動系統問世、1994年首部搭載 Audi Space Frame 鋁合金高剛性結構車體的 Audi A8 誕生到 2000 年初開啟 Audi於Le Mans 利曼賽場上的黃金十年，以創新造車科技於每個時代留下經典印記。而從全新世代 Audi A8 輕型複合動力系統發展到 Audi e-tron 品牌首部純電休旅推出，更為 Audi 邁向純電發展立下重要性開端。
共存｜內化共存以打造最完美姿態
對自我不設限、對細節不斷苛求，從輪廓到展露的姿態，從眼神到流露的神情，內化至每部新作、每次演出，「在當下我們竭盡所能以最完美的姿態演出，一同追求所有創新的可能性」，邱澤貫徹信念呈現給觀眾最精湛的表演，而此就如同 Audi 設計團隊打造 Audi e-tron GT 當下的心境，將超過半世紀以來的造車精髓內化至新世代旗艦四門純電轎跑之中，於美學、駕馭感受、永續性每個環節不斷突破進化，成就四環現代純電代表之作，以醞釀共存打造感動人心的表演、刻畫顛覆想像的作品。
未來｜讓當下不斷再生 開創下個全新紀元
於訪問中邱澤提到：「對於未來，即把握每個當下努力實踐。」自信勇敢精神亦是每個領域先驅者不謀而合的共同寫照；汽車產業正快速轉變當中，如同品牌精神 Future is an attitude 所體現的核心理念，Audi e-tron GT 為 Audi 品牌全新紀元展開序幕，面對未來 Audi 將持續透過設計、數位化、性能及永續發展四面向，集結創新科技與全球人才資源，刻畫未來豪華移動的新風貌，讓當下不斷再生，開創未來前所未見的無限可能。