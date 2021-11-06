【台中溫泉】山腰上世外桃源泡湯 露天酒吧浪漫小酌

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日光溫泉飯店景觀餐廳外草皮（圖片來源／ReadyGo）
過去對於台中北屯區的印象，只有大坑風景區和大坑步道，原來在半山腰處還有這間溫泉飯店，提供在地人週末放風的世外桃源。台中日光溫泉分為會館及SPA生活館2大館，建築外觀使用黑觀音石，給人沉穩內斂的形象，會館主要是餐廳和住宿的空間，生活館則是住宿、宴會廳、湯屋和大眾池，辦理住宿登記也是在那一棟。
日光溫泉飯店外觀（圖片來源／ReadyGo）
房型介紹
＃御品雙人房（會館）
踏入房內，就能感受到開闊的視野。雖然是雙人房，卻有著三十坪的空間，讓人身心格外舒暢。御品雙人房的燈光散發著浪漫氛圍，且燈光可以由床頭旁的遙控器自由選擇，不管是朋友、伴侶，皆有適合的燈光選擇。除此之外，房間內還有超大私人獨立浴池，飯店超貼心甚至將浴缸分成冷熱兩池。
日光溫泉御品雙人房（圖片來源／ReadyGo）
小編感想：
睡前泡湯超舒爽，浸泡到溫泉中就有種全身肌肉放鬆的感覺，且因為環境安靜到只剩下山中的蟋蟀聲，所以放鬆感大大增加！另外，浴室內的抽屜中貼心的放置了面膜，讓泡完湯的肌膚達到最水嫩的狀態。
日光溫泉御品四人房（圖片來源／ReadyGo）
＃特色主題客房
超夢幻主題客房重磅出擊，推出了讓人少女心爆發的粉色獨角獸系列客房，讓女孩們擋不住誘惑都想來住一晚。從床頭的牆面到床頭櫃上的檯燈都脫離不了獨角獸，房間整體設計都有著馬卡龍香香甜甜的感覺～房間坪數大約落在二十坪左右，是一個適合全家大小住宿的空間，一旁還打造了讓孩子們放電的小空間。
（圖片來源／ReadyGo）
除了夢幻的粉色獨角獸系列房型，日光溫泉飯店提供親子更多選擇，有都會叢林風，一進房就看見兩隻森林動物熱情歡迎，若是活潑好動的孩子，足球場風格的運動主題房型將小型足球場搬進房裡，即便在房內也能讓孩子又跑又跳；當然也有充滿優雅氣質的音樂主題房型，在音符的薰陶下享受親子的周末時光。
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飯店設施
日光溫泉酒店設施多樣，你可以花一整天的時間待在飯店裡，每間房型都有私人湯屋，注重隱私又不怕別人打擾，也有SPA水療池、蒸氣室、烤箱等設施可以使用，是人們消除壓力、獲得紓壓的好去處。
＃SPA大眾泡湯區
泡湯區分為兩個區塊，一個是室內的男／女裸湯，另一個則是戶外SPA大眾泡湯池，給顧客更多元的泡湯體驗選擇。
男／女裸湯（僅開放140公分以上成人使用）有裸湯不泡實在是太可惜了，室內泡湯區（女裸湯）的採光真的非常棒，空間非常寬敞，即使是泡溫泉，也不會因為溫泉的熱氣讓人感覺到壓迫感。然而，也因為空間非常大，只要挑對時段就可以獲得一個人的清閒時光，建議想要使用室內泡湯池的人們把握早上的時段，不僅光線非常好、氣氛佳，還能獨享偌大的室內泡湯區。
日光溫泉女裸湯（圖片來源／ReadyGo）
日光溫泉女裸湯（圖片來源／ReadyGo）
裸湯區的石板牆及櫻花樹營造一種在戶外泡湯的錯覺，去不了日本泡戶外裸湯，那就來這兒感受一下出國泡湯的氛圍。室內泡湯區一旁還貼心的附設躺椅，如果想要上岸歇一歇、乘涼，這裡的躺椅區會是你最棒的休憩角落。除此之外，這裡還有蒸氣室及烤箱，喜歡身體熱騰騰的朋友們有福啦！
（圖片來源／ReadyGo）
戶外SPA大眾泡湯區前來渡假的朋友們一定要來這邊「鬆」一下，SPA按摩消除全身的痠痛，來到世外桃源不僅可以將煩惱拋諸腦後，就連身體也可以獲得放鬆，簡直太療癒身心靈了！戶外的大眾泡湯區有別於裸湯區的風格，大片的碧藍天空加上椰子樹，如同南洋風格的渡假體驗。另外，這邊的水池深度不深，非常適合大朋友小朋友一同前來，完全不用擔心小朋友一不小心被「滅頂」。
（圖片來源／ReadyGo）
【SPA大眾泡湯區營業時間】
◆ 平日(週一至週四)
AM09:00~PM22:00
(最後入場時間 PM21:00)
◆ 平日(週二)
AM011:00~PM22:00
(最後入場時間 PM21:00)
◆ 假日(週五至週日)
AM09:00~PM24:00
(最後入場時間 PM23:00)
＃SPA休閒娛樂區
大朋友小朋友們的放電時刻到了！不愁山上無聊，日光都幫你打點好了，娛樂設施應有盡有，從棋藝室、桌遊室、健身房到閱讀區，且娛樂設施適合的年齡層也非常廣，讓家長放心、孩子也開心。休閒娛樂區最特別的還有DIY教室（採預約制），將會有老師帶著孩子一起動手做。
（圖片來源／ReadyGo）
【SPA休閒娛樂區開放時間】
◆ 平日
AM09:00~PM22:00
※週二早上11點至晚上10點
＃星夜食堂
絕對是整間飯店必須體驗的設施，不管是下午觀賞夕陽或是晚上坐在這小酌一杯，都浪漫到極致。星夜食堂有沙發區也有小圓桌，是一個非常適合跟朋友聊天的場合。另外，有著類似酒吧的曖昧燈光，也很適合情侶或閨密們一同前來談心暢聊。夜晚搭上散發溫暖氛圍的黃光燈泡，是一個非常好拍的區域。
（圖片來源／ReadyGo）
這個露天吧檯，除了有無酒精飲料，還有渡假必備的調酒。不只有夢幻的漸層外觀，就連品嘗起來都讓人格外驚艷，女孩們不用擔心酒感太重，這幾款調酒都是能夠輕易入口的選擇，讓人們達到能放鬆聊天卻不失態的效果，不過還是在這邊提醒大家理性飲酒唷，才能好好體驗山中愜意。
（圖片來源／ReadyGo）
※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康※
＃餐廳
日光不只有頂級的泉質，還有高級自助式吃到飽的景觀餐廳。日光的餐廳採自助式，餐點種類選擇非常多元，絕對能夠滿足眾人的胃。建議大家泡完湯後再來享用餐點，或者是吃完飯後的一個小時，才能讓用餐＋泡湯，兩種體驗都達到最高品質。
（圖片來源／ReadyGo）
鮮嫩可口的豬蹄膀實在讓人口水直流，肥肉控看過來～
（圖片來源／ReadyGo）
【餐廳開放時間】交通方式
◆ 早 餐
週一~週日07:00-10:00
◆ 午 餐
週一~週日11:30-14:00
◆ 下午茶
◆ 早 餐
週一~週日07:00-10:00
◆ 午 餐
週一~週日11:30-14:00
◆ 下午茶
週一~週四14:30-16:30
週五~週日14:30-16:30
◆ 晚 餐
週一~週日17:30-21:00
週一~週日17:30-21:00
地址：406 台中市北屯區東山路2段光西巷78號
電話： 04 2239 9000
【國道一號高速公路】
大雅交流道→中清路→左轉74快速道路(下松竹匝道)→左轉松竹路→左轉東山路→過大坑圓環(往新社方向)再往前行約2公里。
【國道三號高速公路】
(北上)74快速道路(往太平方向)→下東山匝道→右轉東山路→過大坑圓環(往新社方向)再往前行約2公里。
(北上)74快速道路(往太平方向)→下太原匝道→右轉太原路→左轉廍子路→過大坑圓環(往新社方向)再往前行約2公里。
(南下)快官交流道接74快速道路(向北行)→下松竹匝道→左轉松竹路→左轉東山路→過大坑圓環(往新社方向)再往前行約2公里。
【台中火車站】
雙十路→直行至文心路&北屯路交岔口→右轉東山路(往大坑風景區方向)過大坑圓環(往新社方向)再往前行約2公里。
【公車】
可到台中市火車站旁搭
仁友客運 21
豐原客運 270、 271
至貴城山莊站下車，步行約10分鐘即可抵達。
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原文出處 : ReadyGo 【台中溫泉】山腰上世外桃源泡湯 露天酒吧浪漫小酌
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