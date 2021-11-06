Kep1er剛出道爆排擠！休寧巴伊葉孤單畫面曝 韓網全氣炸
南韓選秀節目《Girls Planet 999》日前進行總決賽，從18名少女當中選擇9名少女以Kep1er團名出道，日前Kep1er也以9人完整體直播與粉絲互動，但卻有粉絲發現，美韓混血籍成員休寧巴伊葉獨自一人卡在邊邊，團員完全沒有人理她，引發南韓網友熱烈討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 15:12:37｜2021-11-06 15:14:44
Kep1er開直播和粉絲打招呼、互動，這是他們第一次以團體活動，前排4人、後排5人，但9人僅有兩台平板可以看，但要透過平板看留言時，極限差不多三人看一台，此時在後排的成員崔有真時不時擠到前面，時不時往旁邊擠，但唯獨休寧巴伊葉距離大家最遠，整個人就被冷落在旁邊。
畫面曝光後，韓網論壇Nate Pann就有粉絲截圖寫下文章「Kep1er直播大家看了嗎？其他成員怎麼可以這樣對待休寧？我真的好心痛」只見貼出的照片，就是所有成員有說有笑的看著平板時，休寧孤身一人在旁邊略顯尷尬的畫面。
文章曝光後，引發網友熱議「這哪是排擠啊？有真也看不到啊，她都能前後左右都擠去看，為什麼休寧無法呢？」、「休寧態度也要拿出來.....年紀比較長的有真姊姊都積極地向前去看了」、「明明其他成員就有跟她說，有留言稱讚她漂亮，這樣照顧她了，就是有人只想看見自己想看的吧」、「才剛成團而已，說什麼排擠，這可是令人不相信的假消息呢！」
事實上，休寧巴伊葉之所以會引起這麼大的討論，在於他的哥哥是男團TXT成員休寧凱的妹妹，在海外擁有高人氣，讓初期的她被指稱是靠哥哥名氣才紅，但因為Mnet投票賽制問題，導致休寧的排名始終不高，都是屬於末段班；直到最後總決賽前一週開始更改為One Pick投票模式後，休寧的票數直線上升，一舉爆黑馬衝到第二名，成為Kep1er其中一員，這也讓休寧成為Mnet投票賽制變更的犧牲品，受到海內外網友議論，令人心疼。（編輯：張嘉哲）