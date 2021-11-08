▲ 福特旅行家化身負壓式床艙救護車正式服役

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捐贈儀式由福特六和汽車許智樂董事長將象徵之救護車鑰匙致贈予桃園市鄭文燦市長，鄭市長也回贈感謝狀與服役救護車之模型車。桃園市市長鄭文燦表示：「謝謝福特六和汽車的友誼支持與各界的愛心，市政府一定會將救護車資源做最好的分配，讓企業的愛心落地，並實現在桃園有需要的角落。」福特六和汽車董事長許智樂表示：「回饋社會一直以來都是 Ford 的核心價值之一，身為桃園大家庭的一份子，我們很榮幸能有機會盡一份心力。感謝鄭市長所回贈的模型車版救護車，它滿載了福特六和與桃園近半世紀深厚與堅定的情份，象徵我們這個大家庭成員的互信與互助，在彼此需要的時候給彼此打氣，提供所需的幫助，還有滿滿的力量。我們也相信由福特旅行家所高規格改裝成的救護車，會持續把我們希望回饋社會的心意，一路延續下去。」
歐洲旗艦與安全防護加持，極大化空間機能滿足救護設備配置需求
以福特旅行家廂型車款打造出有移動的 N95 口罩之稱，具負壓式隔離床艙的救護車，主要用途能為車內患者提供清潔的空氣，還能避免帶有感染源的空氣外流，具備良好的隔離性、防腐性、通風性、耐菌性等特點，並具備高度彈性，即便疫情減緩，也能使用於一般救護服務。
以福特旅行家客製化訂製的救護車在空間機能上充份展現優勢，方正的車室與果嶺式的平整化底盤創造極大化車室空間，不僅利於救護人員施行急救，也可裝載最完整的急救裝備，包含符合「緊急醫療救護法」所規範的救護車標準配備，例如：無線電通訊裝備、攜帶式氧氣組、生理監視儀、自動心臟電擊器附心電儀等等。此外，福特旅行家原車所標配的左右雙滑門與專屬腳踏板，於救護車使用上也可降低醫護人員上、下車的落差。