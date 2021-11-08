▲ PGO 連續 20 年榮獲台灣精品獎

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今年 PGO 在第 30 屆台灣精品獎選拔中，Spring125、Ur1 Plus、Ur2 Plus在眾多參賽產品中脫穎而出，獲得台灣精品獎殊榮，選拔委員會指出獲獎產品的共通性包括：(1)貼近使用者需求與操作，提出最佳解決方案；(2)以人工智能及大數據分析，推出新商業模式及服務，便利消費者使用；(3)重視安全、便利及環保綠能設計，結合智慧化管理，聯網技術與感測器等的系統化產品，強化產品功能。本次獲獎除了展現出 PGO 研發設計與開發製造的超強實力外，也體現 PGO 順應趨勢的轉變，持續創新精進，為生活新型態及消費者需求提供更好、更多元的選擇。
彰化縣長王惠美也於 11/4 日上午前往彰化在地產業隱形冠軍-大村鄉摩特動力工業股份有限公司參訪，由經濟暨綠能發展處長劉玉平、彰化縣工策會副總幹事陳穎青等人陪同，摩特動力機車執行長王公爕、內銷業務經理林志仁等人向王縣長介紹產業特色及公司深耕在彰化的緣由。王縣長表示，這次來到彰化在地廠商 PGO 摩特動力機車，在彰化摩托車產業做得十分成功，今年再次經濟部台灣精品獎，已連續20年獲得經濟部台灣精品獎，並行銷到全世界 60 餘個國家，可以說是彰化之光、台灣之光。
王縣長表示，PGO 摩特動力在彰化深耕這次配合振興產業也回饋彰化在地人，現在持紙本振興券購買 PGO 摩特動力機車指定車款，現抵 1 萬元，再贈送 1 萬元的原廠精品抵用券，彰化人再折抵 3 千元，配合中央相關政策，一台價格只要 60,300 元，優惠期間到11月底，好康讓大家知道，歡迎大家可以前往洽購。另外，縣政府辦理的花在彰化好禮一把抓，也向 PGO 摩特動力機車採購 100 台的電動機車來摸彩，即日起到 111 年 6 月 30 日，消費滿 200 元就有一次摸彩的機會，花越多越有機會，2 千元就有 10 次摸彩機會，希望大家可以多買一些彰化在地產品，無論是現金或振興券的消費明細都可以上傳到「花在彰化 好禮一把抓」的網址https://changhua-go.chcg.gov.tw/來參加摸彩活動。
摩特動力機車執行長王公爕表示，摩特動力是彰化在地機車製造廠商，在彰化已有 60 年之久，是唯一連續 20 年營獲台灣精品獎的機車廠商，產品除了行銷台灣以外，還行銷至全世界 60 多個國家，是彰化在地的企業，請縣民多多支持。