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超市雞蛋怎麼挑才專業？婆媽抖「不敗秘訣」：新鮮品質好

▲原PO好奇超市雞蛋到底該怎麼挑才內行，貼文一出，也有婆媽抖出「不敗秘訣」，直呼這樣挑「新鮮品質好」。（示意圖／翻攝自 《pixabay》）
▲原PO好奇超市雞蛋到底該怎麼挑才內行，貼文一出，也有婆媽抖出「不敗秘訣」，直呼這樣挑「新鮮品質好」。（示意圖／翻攝自 《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-11-09 07:10:58

雞蛋是日常生活中最常見的食物之一，而雞蛋的料理方式也相當多元，除了可以蒸、炒、煎外，也可以直接水煮，或是做成半熟蛋。不過，就有女網友好奇雞蛋到底該怎麼挑才內行，貼文一出，也有婆媽抖出「不敗秘訣」，直呼這樣挑新鮮品質好。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示她最近到超市，逛到雞蛋區的時候，看見一整大排雞蛋，價格也都差不多，讓她不知道到底該怎麼挑選才好，因此在文末發問「怎麼選？看起來都一樣」。

▲原PO不知道超市雞蛋怎麼挑。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
▲原PO不知道超市雞蛋怎麼挑。（圖／翻攝自《我愛全聯-好物老實說》）
貼文一出，掀起熱議，「這樣真的選擇障礙欸」、「小朋友才做選擇」、「我都看產地再做決定購買」、「我都去市場那邊的雜貨店蛋行買」、「蛋剛補貨哪牌都可以，我也是都蛋補滿滿的時候買」、「營養價值一樣，差在口感，價位高的Q一點濃稠些」、「我都輪著買，覺得不好吃，下次就不買」。

其中，也有不少婆媽分享「不敗秘訣」，就是「日期」、「外觀」和「有合格證明」，「選日期+外觀，品牌不太重要，只要是新鮮、不破損都算好蛋」、「我都選日期最新鮮，外表可以的」、「選日期最新的，這樣挑的蛋不僅新鮮，品質也都不錯」、「便宜的除了日期新鮮沒有什麼好選，如果真的要講究一點就要看有沒有檢驗合格證明」、「我只看開賣日期跟外觀，其它吃起來都差不多」。

事實上，日前《NOWnews今日新聞》就曾報導「新鮮雞蛋怎麼挑選，營養師點出選購關鍵」一文，振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅表示，無論選購的雞蛋為散裝或盒裝洗選雞蛋，建議應優先挑選「大小適中」、「蛋殼光滑」、「蛋殼厚實」、「裂痕破損、搖晃感不選」和「認清標章」的雞蛋，在保藏方面建議可以用一個專門的盒子放雞蛋，或是以塑膠盒或塑膠袋一起存放，保存效果更好。（編輯：郭佩蓉）

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