超市雞蛋怎麼挑才專業？婆媽抖「不敗秘訣」：新鮮品質好

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貼文一出，掀起熱議，「這樣真的選擇障礙欸」、「小朋友才做選擇」、「我都看產地再做決定購買」、「我都去市場那邊的雜貨店蛋行買」、「蛋剛補貨哪牌都可以，我也是都蛋補滿滿的時候買」、「營養價值一樣，差在口感，價位高的Q一點濃稠些」、「我都輪著買，覺得不好吃，下次就不買」。
其中，也有不少婆媽分享「不敗秘訣」，就是「日期」、「外觀」和「有合格證明」，「選日期+外觀，品牌不太重要，只要是新鮮、不破損都算好蛋」、「我都選日期最新鮮，外表可以的」、「選日期最新的，這樣挑的蛋不僅新鮮，品質也都不錯」、「便宜的除了日期新鮮沒有什麼好選，如果真的要講究一點就要看有沒有檢驗合格證明」、「我只看開賣日期跟外觀，其它吃起來都差不多」。
事實上，日前《NOWnews今日新聞》就曾報導「新鮮雞蛋怎麼挑選，營養師點出選購關鍵」一文，振興醫院營養治療科營養師涂蒂雅表示，無論選購的雞蛋為散裝或盒裝洗選雞蛋，建議應優先挑選「大小適中」、「蛋殼光滑」、「蛋殼厚實」、「裂痕破損、搖晃感不選」和「認清標章」的雞蛋，在保藏方面建議可以用一個專門的盒子放雞蛋，或是以塑膠盒或塑膠袋一起存放，保存效果更好。（編輯：郭佩蓉）