煮火鍋食材別亂丟！專家曝「最佳下鍋順序」：每樣都美味
近日天氣逐漸轉涼，不少民眾已經開始相約到火鍋店暖暖身子。不過由於煮法習慣，一些食材下鍋後就會忘記，口感都會變得極差。對此，就有專家分享下鍋的「最佳時序」，讓每樣食材都能發揮極致的美味。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 12:36:27
日本美食網《オリーブオイルをひとまわし》先前就曾分享煮火鍋的相關知識，首先是處理食材的前置步驟，「魚類先用鹽、酒除腥、帶殼食材要好好清洗，牡蠣可以撒上太白粉沖洗。肉類部分，則用流水沖洗雞翅、雞腿等，再過沸水去腥」。
食材的下鍋順序，則多以湯的滾沸程度來區分：
第一時間下鍋：需要煮比較久的魚類、雞肉類、蒟蒻及根莖類食物可以最先放，除了提味還能讓湯變鮮甜。但也需要注意不要一次放太多配料，否則湯頭會較難煮沸。
湯頭微熱時：開始加入菇類及豆腐，因為菇類雖然能夠增添湯頭風味，但不是適合煮太久、口感會變差，所以建議在湯頭準備滾的前一刻加入。豆腐部分，則是因為太早加入會出水，影響高湯滾沸的速度。
湯頭沸騰時：開始加入各種入牛肉、豬肉、牡蠣等食材，其中因蒟蒻有凝固劑，生肉接觸到容易變硬，因此要盡量分開兩者。此時也要注意調整火侯，別讓湯頭劇烈沸騰。最後再放入綠色蔬菜如豆芽、白菜葉等能快速煮熟的食材，學會了將食材放入鍋中的時機，就能品嘗到各種食材的最佳口感。（編輯：潘毅）