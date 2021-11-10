我是廣告 請繼續往下閱讀
童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉醫師表示，攝護腺癌患者中有一個特別的族群，在經過手術及放射線治療，並接續使用荷爾蒙治療後，若發現PSA指數仍在慢慢上升，但癌細胞還未轉移至淋巴腺、骨頭或其他位置，這類患者我們就會稱之為「非轉移去勢抗性攝護腺癌」。
新型健保給付藥物 攝護腺癌患者新福音
歐宴泉醫師說明，過去針對荷爾蒙治療無效的「非轉移去勢抗性攝護腺癌」患者，大部分會使用化療，但所產生的副作用常讓患者心生恐懼。目前剛通過健保給付的新型抗荷爾蒙口服藥物，不只副作用較低，且跟其他藥物不會有交互作用，根據統計顯示，使用傳統治療可延緩癌細胞轉移時間大約18.4個月；若使用新型抗荷爾蒙口服藥物的患者，能夠延緩癌細胞轉移時間大約40.4個月，且整體的死亡率可以降低約31％，對患者來說是一大福音。
有症狀應及早就醫 避免錯過黃金治療期
歐宴泉醫師提醒，男性朋友平時應養成良好生活作息，避免過度攝取高脂肪及刺激性食物，若發現有頻尿、夜尿的狀況，應盡快尋求專業醫師診斷，以免錯過黃金治療期。
資料來源：健康醫療網 攝護腺癌患者新福音 新型抗荷爾蒙口服藥物助擺脫不適
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊