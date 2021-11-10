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攝護腺癌患者新福音　新型抗荷爾蒙口服藥物助擺脫不適

攝護腺癌患者新福音　新型抗荷爾蒙口服藥物助擺脫不適
攝護腺癌患者新福音　新型抗荷爾蒙口服藥物助擺脫不適

健康醫療網

2021-11-10 11:01:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名70歲老翁，日前上廁所時發現解尿不順，且頻頻傳來疼痛感，至醫院檢查後確診罹患攝護腺癌，經過手術及荷爾蒙治療後，PSA指數有明顯降低，但術後幾個月，發現指數又再度升高，與醫師討論後，決定使用新型抗荷爾蒙口服藥物治療，目前PSA指數已下降，病情也相當穩定。

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指數反覆升高　留意「非轉移去勢抗性攝護腺癌」

童綜合醫院研發創新中心院長歐宴泉醫師表示，攝護腺癌患者中有一個特別的族群，在經過手術及放射線治療，並接續使用荷爾蒙治療後，若發現PSA指數仍在慢慢上升，但癌細胞還未轉移至淋巴腺、骨頭或其他位置，這類患者我們就會稱之為「非轉移去勢抗性攝護腺癌」。

新型健保給付藥物　攝護腺癌患者新福音

歐宴泉醫師說明，過去針對荷爾蒙治療無效的「非轉移去勢抗性攝護腺癌」患者，大部分會使用化療，但所產生的副作用常讓患者心生恐懼。目前剛通過健保給付的新型抗荷爾蒙口服藥物，不只副作用較低，且跟其他藥物不會有交互作用，根據統計顯示，使用傳統治療可延緩癌細胞轉移時間大約18.4個月；若使用新型抗荷爾蒙口服藥物的患者，能夠延緩癌細胞轉移時間大約40.4個月，且整體的死亡率可以降低約31％，對患者來說是一大福音。

有症狀應及早就醫　避免錯過黃金治療期

歐宴泉醫師提醒，男性朋友平時應養成良好生活作息，避免過度攝取高脂肪及刺激性食物，若發現有頻尿、夜尿的狀況，應盡快尋求專業醫師診斷，以免錯過黃金治療期。



資料來源：健康醫療網 攝護腺癌患者新福音　新型抗荷爾蒙口服藥物助擺脫不適

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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