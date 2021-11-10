思覺失調是什麼？ 患者會有攻擊行為？ 醫師：穩定控制較能維持功能

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近年隨著戲劇節目及衛教宣導，民眾對精神疾病的認知有所提升。不過，當隨機傷害的社會事件發生時，仍可見到媒體報導加害人宣稱自己罹患「思覺失調症」，導致思覺失調症受到部份誤解與污名化，甚至引發群眾恐懼。亞東醫院精神科江惠綾醫師強調，思覺失調是一種大腦相關疾病，只要透過藥物加以穩定控制，病患的行為表現可有良好的改善。
江惠綾醫師說明，思覺失調與大腦「多巴胺」分泌過多有關，相關家族病史為思覺失調症狀的風險因子。事實上，從全球包括台灣的流行病學統計，思覺失調症盛行率約佔1%左右的人口數，然而這群患者未必都有就醫控制。
此外，環境也是觸發思覺失調發生的主因。若長期處於高度壓力的環境下，的確有可能使思覺失調症狀爆發。江惠綾醫師表示，思覺失調症發病高峰年齡是從青少年晚期開始，約15歲至29歲之間，但此病為慢性疾病，患者並不限定於青少年或年輕成人族群，而是各年齡層都有。
如何察覺思覺失調發作症狀？ ２關鍵判別症狀
江惠綾醫師說明，思覺失調主要症狀有兩點最為明確，第一是「妄想」，患者容易相信「非真實」的事情；第二個是「幻覺」，病人容易聽到不存在的聲音、看到不存在的東西。醫師表示，患者因容易產生妄想，會認為同儕、同事在背後議論自己、說自己的壞話；或者認為有人潛入自己的住家中，事實上根本都沒有發生。
江惠綾醫師表示，檢測思覺失調的儀器技術仍在研究階段，現階段主要透過問診及評量進行評估。例如，除幻覺及妄想的評估外，也可能觀察到患者在口語表達方面出現字詞難以連貫、與他人對話時經常文不對題、問東答西等狀況；行為上則可能出現旁人難以理解的舉止，如從辦公室走到茶水間閒晃，又再漫無目的地走進廁所。
思覺失調患者都有暴力行為？ 醫師：經治療與常人無異
思覺失調的患者未必能分辨症狀與現實，因此提高患者及親友的病識感相當重要。江惠綾醫師強調，確診思覺失調後，除了及早治療，更重要的是千萬不能擅自停藥，以免病情復發，一旦病情復發，多巴胺不平衡的情況會轉趨嚴重，導致疾病控制更不理想，甚至造成患者腦部退化。目前認為，思覺失調患者應透過穩定持續用藥，達到長期的良好控制。
另外，壓力會造成思覺失調症狀惡化，建議病患保持規律作息、維持低壓力生活型態，並定時回診與服藥，有助於改善症狀。江惠綾醫師指出，穩定用藥控制的思覺失調患者，可有良好的改善，同樣可以過上平穩生活。研究數據也顯示，控制良好的思覺失調患者，發生攻擊行為的比例並未比一般人更高。少數社會個案強化了思覺失調的暴力印象，與科學事實未必相符。
職能治療與精神復健並行 助思覺失調患者走出陰霾
如何讓思覺失調患者回歸社會，需要社會各界的共同努力。江惠綾醫師表示，職能治療與精神復健，也是幫助思覺失調患者控制病情的重要方法。目前也有醫院或精神照護機構，提供患者職業訓練與庇護工廠，讓思覺失調患者可以嘗試流程單純、複雜度不高的工作內容，維持正常作息。
除了職業訓練，江惠綾醫師也鼓勵患者追求不同的人生目標，例如維持人際關係、自我打理的能力。行有餘力時也建議多運動增強體力，或是增進工作技能。醫師表示，讓思覺失調患者過上正常生活是精神醫學的首要目標，雖然患者的基本能力可能不如發病前完整，但透過每一次的練習及親朋好友的鼓勵，都能讓他們的生活持續進步。