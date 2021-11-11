COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

特企／兼容並蓄共創高峰　陽獅集團台灣開展新氣象！

▲陽獅ONE聖節提供集團同仁展演創意與熱情的變裝舞台，最後由李奧貝納同仁組成的李奧幼幼台以「回歸初始」的吸睛創意拔得頭籌。（圖／品牌提供）
▲陽獅ONE聖節提供集團同仁展演創意與熱情的變裝舞台，最後由李奧貝納同仁組成的李奧幼幼台以「回歸初始」的吸睛創意拔得頭籌。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-11-11 12:17:00

今年七月底，陽獅集團台灣（Publicis　Groupe　Taiwan）成立，原台灣陽獅媒體集團執行長張明玲（Irene　Chang）升任為陽獅集團台灣首席執行長，全球陽獅集團的一個陽獅（Power　of　One）策略正式在台灣揭開序幕，以更靈活更有效的方式，串聯創意、媒體、數位行銷以及數據科技等各專業，為各個著眼點不同的客戶提供量身訂做的全方位服務。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧2021年，陽獅集團台灣在媒體與數位領域繳出了亮眼的成績單，達成超過20％的年度成長；星傳媒體及實力媒體兩大品牌不但在業績上雙雙突破歷史新高，更在全球各大獎項屢傳喜訊，獲得包含FOMA、FOMG及亞太區艾菲等多項大獎肯定。同時，陽獅集團也積極擴展旗下的多元專業品牌。博丰數位（Performics）結合堅實的平台操作專業，與先進的數據技術，發展出亞太地區首屈一指的Data　Driven　Creative一條龍服務，成為亞太市場Google平台運用及優化的區域卓越中心(CoE,Center　of　Excellence）。陽獅集團旗下年初方成立的極達創新（Digitas）亦不斷以創新思維拓展數據技術領域，不僅與新創共同開發出影像數據分析方案，協助品牌掌握線下顧客行為，獲得台灣TOYOTA青睞成為其合作夥伴，更因傑出的創新數據方案被選為全球陽獅集團的Facebook數據方案開發者，以台灣為中心，發展以世界為舞台的數據分析應用方案。

一個陽獅整合跨領域優勢的全方位服務

在一個陽獅（Power　of　One）的架構下，陽獅集團張明玲執行長鼓勵以李奧貝納為首的旗下各品牌，發展出各自精彩的服務項目與企業文化，同時也加強專業協作綜效，針對市場趨勢及客戶需求分競合擊，提供跨領域整合的全方位服務。為協助推動陽獅各品牌間的緊密合作，加速集團整合，陽獅集團台灣十月份針對事業單位主管進行了一系列的工作坊，深入奠基各品牌優勢，並充分研討各部門間的綜效策略，成功凝聚整合共識與未來的開展行動。同時，更進一步針對重點客戶規劃One　Team合作方針，讓客戶對陽獅集團Power　of　One整合力量更加肯定。

陽獅ONE聖節　以創意展現熱情

除了精實的工作研討會議，陽獅集團台灣也不改行銷人「用力工作，盡情玩樂」的本色，為廣大同仁提供一個展演創意熱情的競技舞台—陽獅ONE聖節。以「童年記憶」為題的變裝舞台上，Disney明星和宮崎駿神話世界人物競相爭艷，最後由李奧貝納同仁組成的李奧幼幼台以「回歸初始」的吸睛創意拔得頭籌。變身魷魚遊戲工作人員的福委會同仁，也為陽獅集團近500位同仁規劃了結合知識、反應及溝通能力的精彩Lion　Game，以機智遊戲帶動現場氣氛，讓大家共度一個歡樂的夜晚。

陽獅集團「獅倍券」福利三贏

陽獅集團台灣首席執行長張明玲，一向認為菁英的專業人才和完整的服務組織是推動一個陽獅Power of One的基礎，也時時強調對每位員工的珍惜與肯定。為回饋同仁們在疫情期間的堅持不懈，陽獅集團推出一系列的「獅倍券」福利，在政府祭出五倍券之前，即快速提供集團員工一波波貼心的消費補助，福利商品涵括陽獅集團客戶如麥當勞、Disney、P＆G等不同產業之多元商品。「與政府同步振興經濟，推動500位集團同仁一起消費使用自家客戶產品，同時也嘉惠每一位參與的同仁」張明玲說，「這個充分達到『三贏』的福利方案，代表我對陽獅集團台灣一貫的經營理念—公司成長，客戶滿意，員工幸福，同時也要善盡社會責任，讓陽獅集團成為良好企業公民的代表。」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀