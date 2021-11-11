特企／兼容並蓄共創高峰　陽獅集團台灣開展新氣象！

我是廣告 請繼續往下閱讀
一個陽獅整合跨領域優勢的全方位服務
在一個陽獅（Power of One）的架構下，陽獅集團張明玲執行長鼓勵以李奧貝納為首的旗下各品牌，發展出各自精彩的服務項目與企業文化，同時也加強專業協作綜效，針對市場趨勢及客戶需求分競合擊，提供跨領域整合的全方位服務。為協助推動陽獅各品牌間的緊密合作，加速集團整合，陽獅集團台灣十月份針對事業單位主管進行了一系列的工作坊，深入奠基各品牌優勢，並充分研討各部門間的綜效策略，成功凝聚整合共識與未來的開展行動。同時，更進一步針對重點客戶規劃One Team合作方針，讓客戶對陽獅集團Power of One整合力量更加肯定。
陽獅ONE聖節 以創意展現熱情
除了精實的工作研討會議，陽獅集團台灣也不改行銷人「用力工作，盡情玩樂」的本色，為廣大同仁提供一個展演創意熱情的競技舞台—陽獅ONE聖節。以「童年記憶」為題的變裝舞台上，Disney明星和宮崎駿神話世界人物競相爭艷，最後由李奧貝納同仁組成的李奧幼幼台以「回歸初始」的吸睛創意拔得頭籌。變身魷魚遊戲工作人員的福委會同仁，也為陽獅集團近500位同仁規劃了結合知識、反應及溝通能力的精彩Lion Game，以機智遊戲帶動現場氣氛，讓大家共度一個歡樂的夜晚。
陽獅集團「獅倍券」福利三贏
陽獅集團台灣首席執行長張明玲，一向認為菁英的專業人才和完整的服務組織是推動一個陽獅Power of One的基礎，也時時強調對每位員工的珍惜與肯定。為回饋同仁們在疫情期間的堅持不懈，陽獅集團推出一系列的「獅倍券」福利，在政府祭出五倍券之前，即快速提供集團員工一波波貼心的消費補助，福利商品涵括陽獅集團客戶如麥當勞、Disney、P＆G等不同產業之多元商品。「與政府同步振興經濟，推動500位集團同仁一起消費使用自家客戶產品，同時也嘉惠每一位參與的同仁」張明玲說，「這個充分達到『三贏』的福利方案，代表我對陽獅集團台灣一貫的經營理念—公司成長，客戶滿意，員工幸福，同時也要善盡社會責任，讓陽獅集團成為良好企業公民的代表。」