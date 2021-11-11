水煮蛋殼一剝就爛？內行拿「1物」塞電鍋：紙巾遇到對手
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，而除了用鍋爐來烹飪水煮蛋以外，近幾年也有不少婆媽分享使用電鍋的方法，即是用沾溼的廚房紙巾，鋪在鍋底，接著將雞蛋放入，就能蒸出完美的水煮蛋。不過，近日就有網友分享自己更上一層樓的「獨門作法」，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 10:37:11
原PO在臉書社團「電鍋廚娘123」貼文指出「半杯水，水煮蛋就完成了，電鍋好方便啊！」只見貼出的照片，有別於以往大家用濕紙巾的作法，而是改以一個碗及蒸架，接著只要將雞蛋放在蒸架上頭，半杯水就能輕鬆完成水煮蛋。
貼文一出，網友紛紛回應「我也要來買一個....每次紙巾都會黏在鍋底，要洗超麻煩」、「終於找到同好了！蒸架比紙巾還好用」、「蒸架比紙巾還要更快，收拾也方便」、「這樣蒸蛋不會產生焦掉的底部，我也都這樣蒸！時間很好掌控，蛋漂亮殼也好剝」、「好剝殼又漂亮+1，蒸架好用」、「我也來試看看，不然每天早上的早餐都要自己做，光水煮蛋就心累了」、「紙巾遇上對手了，蒸架真的完勝」。
不過，也有網友指出「如果要用蒸架可以，但是如果雞蛋不新鮮會爆蛋，要特別注意」、「水量不可以超過半杯水，不然會爆蛋喔」、「蒸架好用，但第一次用蒸太久，結果整個爆蛋，記得大概四分之一杯水到半杯水即可。」（編輯：張嘉哲）