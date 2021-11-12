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MMA頒獎台粉零時差收看　疫情後首場KPOP派對登場

▲南韓樂壇年度盛事MMA，台灣粉絲今年可以零時差收看。（圖／MyMusic）
▲南韓樂壇年度盛事MMA，台灣粉絲今年可以零時差收看。（圖／MyMusic）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-12 00:00:00

南韓樂壇年度盛事Melon Music Awards 2021（簡稱MMA）今年也能零時差看得到！台灣大哥大旗下音樂串流服務平台MyMusic今（11日）正式宣布，確定在12月4日下午5點、四度獨家線上直播，今年以「NEXT MUSIC UNIVERSE」為主題，只要打開MyMusic APP並註冊會員，即可免費收看MMA典禮盛況，更有機會參加疫情後的首場K-pop直播派對！

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▲BTS入圍MMA 5項大獎。（圖／BTS推特）
▲BTS入圍MMA 5項大獎。（圖／BTS推特）
而MyMusic 也宣布，將在頒獎典禮當天租下ATT SHOWBOX，舉辦疫情以來首場K-pop大型活動，以300吋LED大螢幕與演唱會等級的高規格音響等硬體，包廳全程直播偶像們的精彩表演，活動當天還有抽獎活動，共計有上百個獎項，甚至還有氣泡飲、咖啡，啤酒、烏龍茶、礦泉水等飲品供VIP會員免費暢飲。

▲IU也入圍5項。（圖／IU IG）
▲IU也入圍5項。（圖／IU IG）
MyMusic也推出「MMA 2021入圍名單」歌單，讓全台K-pop粉絲都能替偶像以行動應援，只要在12月3日前至MyMusic App或官網報名，並觀看MMA頒獎典禮直播，即可參加抽獎。12月4日晚間5點起，Melon Music Awards 2021獨家直播就在MyMusic，相關詳情可洽MyMusic官方。（編輯：楊穎軒）


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