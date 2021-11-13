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全唱作才女黃瑋昕發片　閨密孫盛希「金曲麥克風」加持

▲金曲歌后孫盛希（右）出席好友Haezee黃瑋昕發片記者會。（圖／新禧未來音樂）
▲金曲歌后孫盛希（右）出席好友Haezee黃瑋昕發片記者會。（圖／新禧未來音樂）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-13 02:00:00

來自馬來西亞，畢業於柏克利音樂學院的全唱作才女HAEZEE黃瑋昕，是2021年底華語歌壇備受注目的天后接班人，今年加盟新公司「Z Globle Music新禧未來音樂」，成為首位發片的女歌手，首張專輯《LOVE MAZE》今（12日）正式發行，唱片公司特別安排了記者餐會，讓HAEZEE黃瑋昕首度與台灣媒體朋友見面，而她的音樂圈閨密好友孫盛希不但親自到場祝賀，還送上象徵天后級的「金曲麥克風」為好友加油打氣，希望創作才氣和演唱方式很獨特的HAEZEE黃瑋昕勇闖歌壇也能闖出好成績，明年金曲榜上有名。而HAEZEE黃瑋昕則表示這次發片等很久，很興奮也很緊張，特別謝謝希希來站台打氣，希望能向希希看齊，不斷創作出更多好作品。

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▲黃瑋昕以一襲性感秋裝出席專輯記者會。（圖／新禧未來音樂）
▲黃瑋昕以一襲性感秋裝出席專輯記者會。（圖／新禧未來音樂）
HAEZEE黃瑋昕與孫盛希的好交情，其實火苗也是來自「音樂」，黃瑋昕說：「當時去參加選秀比賽時，J.Sheon提議『闖空門』這首歌，我聽了就覺得這個女生很會唱、很厲害，來到台灣之後，第一次見面是在一個酒吧，當時希希要離開了，但她看到我說，我知道妳是誰，我就跟她說，我也知道妳是誰，妳唱歌很好聽！」而孫盛希對HAEZEE黃瑋昕的第一印象，「因為我之前跟J.Sheon合作過，然後她參加比賽也是跟J.Sheon合作，我就知道她是誰」，兩人初次見面的第一句話不約而同都是「我知道你是誰」，好默契開啟友誼之門，又因為倆人都是從異鄉來台發展的歌手，也有不少共同朋友，後來便成為無話不談的閨中密友。

孫盛希眼中的HAEZEE黃瑋昕，「很漂亮，會打扮，個性卻很man大辣辣的女生，相處起來很舒服，可以分享生活上的事，私下的一些東西，音樂上也是彼此鼓勵的好朋友。」HAEZEE黃瑋昕則覺得希希比較謹慎，有時候像小孩，但也有感性的一面，「寫歌的時候會問一下她的意見，在音樂上她都會給我滿誠懇的建議，也很熱心。」她們有時會在深夜一起去壓馬路，在沒什麼人的路上溜達。孫盛希還透露曾邀黃瑋昕去她家睡過，細問之下，黃瑋昕才說：「那天倆人玩太累了，希希很貼心，擔心我自己回家不安全，就要我去她家繼續聊天，聊一聊就睡著了。」不過，最絕妙的是她們曾在溜達後，隨興地說「要不要住飯店？」突然開起房間聊音樂，HAEZEE黃瑋昕說：「因為她喜歡換個環境，我也喜歡換個環境，放鬆心情聊音樂很爽。」音樂人的惺惺相惜真是隨興所至，盡在不言中。

▲黃瑋昕（左）發專輯，音樂閨密孫盛希親自出席站台，幫好友加油打氣。（圖／新禧未來音樂）
▲黃瑋昕（左）發專輯，音樂閨密孫盛希親自出席站台，幫好友加油打氣。（圖／新禧未來音樂）
HAEZEE黃瑋昕的首張專輯《LOVE MAZE》是她歷經赴美求學、打工，觀察身邊各式各樣的愛情面貌而體會出來的愛情概念專輯，也是她對於愛情觀的一套見解，她將愛情比喻成一座迷宮，可以有趣也可以煩憂，她說：「愛情沒有一定的方向，它就像一座迷宮一樣，聰明一點的會順利找到出口，但很多人會迷失其中，是非常矛盾的，這張專輯就是傳達這樣概念的作品。」對於音樂有獨特品味的她，不但包辦了專輯內8首歌曲的詞曲創作，更找來海內外得獎無數製作團隊一起製作，包括金曲級製作人陳君豪、鍾濰宇、米奇林MCKY、YELLOW黃宣、新潮流kvn，還邀來葛萊美獎及告示排行榜常勝軍，國際製作人詹姆斯.方特羅伊（James Fauntleroy）、勞倫斯.多普森（Larrance Dopson）擔綱專輯中兩首歌曲製作，而其中詹姆斯.方特羅伊更是多元風格黑人男歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）和全球唱片銷量超過3億黑人女歌手蕾哈娜（Rihanna）的御用製作人，可說是新歌手前所未有的製作陣容。

發片當日閨中密友、金曲歌后孫盛希特別帶來「金曲麥克風」祝賀，還暖心推崇HAEZEE黃瑋昕是一個滿溫暖的人，對於她的音樂，孫盛希聽過之後說：「這次的專輯我覺得真的很厲害！很替她很開心，希望好的音樂人都能受到關注，更祝福她明年也能受到金曲評審的欣賞。」HAEZEE黃瑋昕首張專輯《LOVE MAZE》今「Z Globle Music新禧未來音樂」全世界新潮流發行。（編輯：楊穎軒）

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