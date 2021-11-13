全唱作才女黃瑋昕發片　閨密孫盛希「金曲麥克風」加持

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孫盛希眼中的HAEZEE黃瑋昕，「很漂亮，會打扮，個性卻很man大辣辣的女生，相處起來很舒服，可以分享生活上的事，私下的一些東西，音樂上也是彼此鼓勵的好朋友。」HAEZEE黃瑋昕則覺得希希比較謹慎，有時候像小孩，但也有感性的一面，「寫歌的時候會問一下她的意見，在音樂上她都會給我滿誠懇的建議，也很熱心。」她們有時會在深夜一起去壓馬路，在沒什麼人的路上溜達。孫盛希還透露曾邀黃瑋昕去她家睡過，細問之下，黃瑋昕才說：「那天倆人玩太累了，希希很貼心，擔心我自己回家不安全，就要我去她家繼續聊天，聊一聊就睡著了。」不過，最絕妙的是她們曾在溜達後，隨興地說「要不要住飯店？」突然開起房間聊音樂，HAEZEE黃瑋昕說：「因為她喜歡換個環境，我也喜歡換個環境，放鬆心情聊音樂很爽。」音樂人的惺惺相惜真是隨興所至，盡在不言中。
HAEZEE黃瑋昕的首張專輯《LOVE MAZE》是她歷經赴美求學、打工，觀察身邊各式各樣的愛情面貌而體會出來的愛情概念專輯，也是她對於愛情觀的一套見解，她將愛情比喻成一座迷宮，可以有趣也可以煩憂，她說：「愛情沒有一定的方向，它就像一座迷宮一樣，聰明一點的會順利找到出口，但很多人會迷失其中，是非常矛盾的，這張專輯就是傳達這樣概念的作品。」對於音樂有獨特品味的她，不但包辦了專輯內8首歌曲的詞曲創作，更找來海內外得獎無數製作團隊一起製作，包括金曲級製作人陳君豪、鍾濰宇、米奇林MCKY、YELLOW黃宣、新潮流kvn，還邀來葛萊美獎及告示排行榜常勝軍，國際製作人詹姆斯.方特羅伊（James Fauntleroy）、勞倫斯.多普森（Larrance Dopson）擔綱專輯中兩首歌曲製作，而其中詹姆斯.方特羅伊更是多元風格黑人男歌手火星人布魯諾（Bruno Mars）和全球唱片銷量超過3億黑人女歌手蕾哈娜（Rihanna）的御用製作人，可說是新歌手前所未有的製作陣容。
發片當日閨中密友、金曲歌后孫盛希特別帶來「金曲麥克風」祝賀，還暖心推崇HAEZEE黃瑋昕是一個滿溫暖的人，對於她的音樂，孫盛希聽過之後說：「這次的專輯我覺得真的很厲害！很替她很開心，希望好的音樂人都能受到關注，更祝福她明年也能受到金曲評審的欣賞。」HAEZEE黃瑋昕首張專輯《LOVE MAZE》今「Z Globle Music新禧未來音樂」全世界新潮流發行。（編輯：楊穎軒）