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男吃火鍋見「神秘沾醬」驚呆！內行曝配方全嗨了：超日式

▲火鍋在冬季變成全民熱愛的美食之一。（示意圖／翻攝pixabay）
▲火鍋在冬季變成全民熱愛的美食之一。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 11:11:55

冬天逐漸到來，火鍋也變成全民熱愛的美食之一，近日就有一名網友在網路上發文，透露他看到朋友把生蛋黃加進沙茶醬內攪拌，還說這樣吃才是老饕，讓他相當好奇味道如何，貼文一出立即引起熱烈討論，不少網友都大讚：「用生蛋拌一拌就彷彿置身日本吃飯，當然沾爆」、我都這樣吃，沒加蛋黃就覺得味道不對」。 

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該名網友昨（12）日在PTT貼文，他以「沙茶醬加生蛋黃是什麼騷操作？」為題，表示和朋友吃火鍋時，發現朋友多要了一顆蛋，並把蛋黃將入沙茶醬內攪拌均勻，還說這樣吃才是老饕，讓他好奇問：「這樣真的好吃？」 

▲迎接暖心商機，超商業者也推鍋物。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO看到友人在沙茶醬內加入生蛋黃，感到相當新奇。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「用生蛋拌一拌就彷彿置身日本吃飯，當然沾爆」、「還要花生粉跟香菜，你不懂吃」、「做生蛋沙茶沾醬是台式的仿日式吃法吧」、「我都這樣吃，沒加蛋黃就覺得味道不對」、「日式也會沾蛋汁啊」、「懂吃，你可能需要多點見識」、「好吃，台式壽喜燒」。事實上，正宗的壽喜燒吃法，正是把肉片加入生蛋黃中，口感會變得相當香嫩滑順。 

不過，也有網友建議，還是要挑選過蛋的品質比較安全，「台灣雞蛋少生吃吧」、「台灣的蛋最好別這樣搞」、「很考驗雞蛋品質」、「蛋品質好就沒差」、「小心沙門氏菌讓沾醬更美味又能通腸」、「不考慮細菌的話，真的好吃」。（編輯：賴禹妡） 

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