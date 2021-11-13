不敢吃茄子！過來人抖「1神招」 下秒吃爆：其實是極品
茄子富含大量維生素、礦物質和碳水化合物，是相當營養的蔬菜之一，不過卻有許多人害怕其口感及味道，近日就有一名網友好奇問「你各位敢吃茄子嗎？」貼文一出有不少人出面喊「最噁爛的食物沒有之一」，不過也有內行人透露烹煮方式：「它其實可以煮成不是軟的，另外炸的更好吃！」
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 11:54:38
該名網友昨（12）日在PTT貼文，他以「你各位敢吃茄子嗎？」為題，表示茄子的外觀是紫色的，口感又軟軟爛爛，據說是小朋友最害怕的前幾名蔬菜，因此好奇問：「你各位敢吃嗎？有沒有八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「不敢⋯但我敢吃絲瓜，也是煮的軟爛的」、「最噁爛的食物沒有之一」、「以前不吃，現在很愛」、「長大愛吃，茄子真可憐長得不帥又被錯誤料理，讓人一再錯過它的好」、「小時候不喜歡，長大還滿可以接受的，苦瓜也是」、「會煮的不會有那個奇怪的味道」、「不要煮的軟爛軟爛其實很好吃」。
另外，有網友認為茄子用「炸」的方式料理，口感上會比較能接受，「會炸的很好吃，不會的超油噁心」、「它其實可以煮成不是軟的，另外炸的更好吃」、「炸的好吃耶」，也有人分享其他料理方式，「清蒸好吃～炸的要看技術和用的油」、「醬燒超讚，但如果不調味那就跟鼻涕沒兩樣」、「還有烤茄子也很好吃」。（編輯：賴禹妡）