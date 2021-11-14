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換腎婦成功懷孕　喜獲雙胞胎完成當媽心願

換腎婦成功懷孕　喜獲雙胞胎完成當媽心願
換腎婦成功懷孕　喜獲雙胞胎完成當媽心願

健康醫療網

2021-11-14 09:01:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】39歲的高小姐，21年前雙側腎衰竭，導致內分泌失調懷孕困難。洗腎11年後盼得換腎機會，但術後仍一直無法受孕，求助生殖中心。經過多次試管嬰兒的努力，終於在去年成功懷孕，今年2月剖腹早產生下雙胞胎。

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腎臟決定生產順利關鍵　功能差需終止妊娠

林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科主任吳憲銘醫師表示，腎臟在懷孕的過程扮演舉足輕重的角色，腎臟功能的好壞，是決定能否順利生產的關鍵，而腎臟移植的病人的確是可以保有生機，但需要比一般孕婦獲得更全面的照顧，因此需密切追蹤抗排斥藥物濃度和腎臟功能。

腎臟科田亞中主任醫師說明，一般來說，在接受腎臟移植之後，身體容易出現各種排斥現象，而且隨著懷孕週數增加，對於腎臟的負擔會越來越大，如有排斥反應或是腎臟功能變差，需要馬上終止妊娠。

危險妊娠個案　啟動跨科照護

產房主任詹耀龍醫師表示，安胎到29週時，隨著宮縮越來越頻繁，即使給予高濃度的安胎藥也沒有效果，經醫療團隊召開會議後，決定安排剖腹生產，同時也請新生兒團隊在手術過程中待命。手術後，順利產下兩名女嬰，母嬰均安，但因早產加上體重都偏輕，只有855g和945g，轉入新生兒加護病房照護。

完備全人醫療　做出最佳示範

林瑞瑩主任表示，早產兒因為肺部發育不成熟，可能會用到呼吸器，而體重不足則會遇上餵食的問題，這對媽媽、寶寶和醫療人員來說，都是一項長期抗戰及心理煎熬。在經過新生兒醫療團隊三個月的努力下，女嬰終於順利出院，出院時體重增加到2,870g和3,690g。



資料來源：健康醫療網 換腎婦成功懷孕　喜獲雙胞胎完成當媽心願

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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