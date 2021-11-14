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親友都問他上了年紀怎麼減重？代謝變慢根本就減不了重？對於這些問題，他說，總而言之就是一句話「改變飲食習慣」，在過去，看到家裡的剩菜他總是把它吃完，有零食快過期了也是他吃，因為他們這一代的人比較節儉，不想浪費食物；上了課之後，他做了改變，菜不買多，吃多少煮多少，不再讓剩菜產生，也從重口味飲食改成清淡飲食。
早餐必須吃得飽 吃菜配飯為不二法門
周先生說，他從課程中學到健康的飲食方式，譬如說1週至少1天蔬食，每餐吃的順序是蛋白質、蔬菜、優質澱粉類，從原本的「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」，以營養健康取代吃飽為原則。
他指出，這3個月他其實沒有節食過，早餐吃得最豐富，每餐都有蔬菜和雞胸肉、水煮蛋等6樣；午餐在外不方便煮，他於是選了一家清淡的便當店，並以青菜為主，也以地瓜取代米飯；晚餐則儘量早一點吃完，份量比中餐再少一點，也就是說，每天3餐的份量是遞減的。
參加減重社群 減重兼顧健康
彰化醫院個管師洪雅琳指出，學員每天3餐吃的東西都要LINE到群組上，相互監督、約束、鼓勵，並有醫師、心理師、個管師即時回饋，以減重有伴不孤單的方式，支持減重者建立正確生活習慣。
資料來源：健康醫療網 從「吃飯配菜」變成「吃菜配飯」 他3個月瘦了22公斤
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