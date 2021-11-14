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亞東醫院內科加護中心暨高壓氧中心張厚台主任進一步指出，突發性耳聾（俗稱耳中風）是一種聽力突然降低的疾病，其並病因通常難以確認，一般認為與病毒感染造成的神經炎或血管因素導致的組織缺血有關，如內耳淋巴系統異常或自體免疫疾病等也可造成此病症；通常病人可能在一覺醒來後，會發現一側聽力減弱、耳鳴、耳悶感、甚至合併暈眩等。
搶救耳中風 高壓氧治療效益佳
突發性耳聾在治療上以抗發炎藥物、改善血液循環及組織灌流為原則包括靜脈輸液、血漿擴張劑、末梢血管舒張劑。許多人出現耳中風初期不以為意，直到症狀持續或惡化，一旦拖到發病4～6週後再給予治療，往往成效不彰。
張厚台主任表示，在較早期的治療中，只有當患者對全身類固醇或其他治療反應不佳時，高壓氧治療才被視為耳中風的搶救方法，但根據本院的回顧性研究結果，如果在症狀出現30天內使用類固醇同時倂用高壓氧治療後，有71.7%的患者能聽力得到改善，若及早在7天內治療，患者100%聽力完全恢復，故可知及早倂用高壓氧對於突發性失聰的治療極為有效。
季節交替易致發突發性耳聾 把握黃金治療期
突發性耳聾治療黃金時間為在發病後一週內，若超過黃金治療時期，也應儘速就醫治療。張厚台主任呼籲，季節交替時期好發突發性耳聾，建議如有出現症狀，一定要盡快就醫並搭配高壓氧搶救治療，才能達到最佳的治療效果。
資料來源：健康醫療網 季節交替當心發突發性耳聾！ 出現「這些症狀」把握治療黃金期
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